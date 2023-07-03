Пропавшую в Костанайской области женщину нашли мертвой

58-летнюю женщину, пропавшую в Костанайской области 30 июня, нашли мертвой. Полиция начала досудебное расследование по статье об убийстве, сообщает Zakon.kz.

Полиция обнаружила тело 58-летней женщины, ранее пропавшей в Костанайской области, сообщили в пресс-службе регионального ДП 3 июля.

Женщина вышла из дома 30 июня. С заявлением в полицию обратился ее брат. Сотрудники полиции, ДЧС и погранслужбы КНБ сразу же начали поиски пропавшей. В конце концов женщину обнаружили мертвой.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого, который дал признательные показания в совершении особо тяжкого преступления. При проведении следственных действий он указал место захоронения тела без вести пропавшей", – говорится в сообщении полиции.

Идет досудебное расследование по ст. 99 УК РК ("Убийство"), назначены экспертизы. Другую информацию не разглашают в соответствии со ст. 201 УПК РК.

Ранее сообщалось, что пропавшая женщина была инвалидом II группы.