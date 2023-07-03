Кому в Казахстане положен индивидуальный помощник
Индивидуальный помощник – специалист, оказывающий услуги по сопровождению лица с инвалидностью первой группы, имеющего затруднение в передвижении, и оказанию помощи при посещении объектов.
Предоставление услуг индивидуального помощника осуществляется за счет средств государственного бюджета и на основании индивидуальной программы абилитации и реабилитации (ИПАР) через портал и государственные закупки.
Для этого необходимо подать соответствующее заявление с приложением документов, указанных в перечне основных требований к оказанию государственной услуги "Оформление документов на обеспечение услугами индивидуального помощника лиц с инвалидностью первой группы, имеющих затруднение в передвижении", через:
- Госкорпорацию;
- отделы занятости городов Астана, Алматы и Шымкент, районов и городов областного значения;
- веб-портал "электронного правительства" ;
- абонентское устройство сотовой связи.
Представление заявления не требуется при оформлении через проактивную услугу.
Индивидуальный помощник осуществляет деятельность на основе договора, заключенного через портал.
В договоре оговариваются условия предоставления услуг, не подлежащих возмещению стоимости при реализации их лицам с инвалидностью первой группы через портал.
Индивидуальным помощником не может быть лицо:
- состоящее на учете в специализированных организациях, оказывающих медицинскую помощь в области психического здоровья;
- имеющее противопоказания на оказание услуги по состоянию здоровья на основании медицинского заключения;
- не достигшее 18-летнего возраста;
- не прошедшее профессиональное обучение в рамках активных мер занятости;
- достигшее пенсионного возраста, за исключением случаев, когда индивидуальным помощником для лица с инвалидностью первой группы является его близкий родственник;
- имеющее непогашенную или неснятую в установленном законом порядке судимость;
- признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным.
Обеспечение услугами индивидуального помощника приостанавливается на период стационарного лечения и нахождения на полном государственном обеспечении.
При этом расчет оплаты услуг индивидуального помощника в час производится, исходя из расчета 12% от размера МРП.
Оплата услуг индивидуального помощника производится местными исполнительными органами в пределах гарантированной суммы. При этом, за счет средств местных исполнительных органов или иных юридических лиц сверх гарантированной суммы исчисляются и перечисляются обязательные социальные отчисления ежемесячно не позднее 25 числа, месяца следующего за отчетным.
Исчисление (удержание) и перечисление обязательных пенсионных взносов и взносов на обязательное социальное медицинское страхование осуществляется в пределах гарантированной суммы ежемесячно не позднее 25 числа, месяца следующего за отчетным.
Медицинскими показаниями к предоставлению услуг индивидуального помощника являются:
- абсолютная слепота;
- острота зрения на оба глаза до 0,03 с коррекцией;
- значительно или резко выраженные вестибулярно-мозжечковые нарушения;
- значительно или резко выраженный гиперкинетический амиостатический синдром;
- паркинсонизм (значительно или резко выраженная акинетико-регидная форма);
- значительно или резко выраженные: гемипарез, нижний парапарез, трипарез, обусловленные заболеваниями или последствиями травм;
- гемиплегия, триплегия, параплегия;
- значительно или резко выраженные нарушения функций кровообращения и дыхания (недостаточность кровообращения III стадии, коронарной недостаточности соответственно стенокардии IV-гo функционального класса, дыхательной недостаточности III степени в сочетании с легочно-сердечной недостаточностью II-III и III стадий и другие);
- значительно или резко выраженные нарушения функции мочевыделительной системы (хроническая почечная недостаточность III-IV степени);
- значительно или резко выраженные нарушения статодинамических функций организма с нарушением функции суставов III-IV степени;
- ампутационные культи обеих верхних конечностей, не подлежащие протезированию и затрудняющие пользование средствами передвижения;
- врожденные аномалии развития обеих верхних конечностей, не подлежащие протезированию и затрудняющие пользование средствами передвижения;
- ампутационные культи обеих бедер, не подлежащие протезированию;
- ампутационные культи обеих голеней, не подлежащие протезированию с выраженными функциональными нарушениями верхних конечностей, затрудняющим пользование средствами передвижения;
- врожденные аномалии развития нижних конечностей с нарушением передвижения III третьей степени;
- анкилозы в функционально невыгодном положении обеих тазобедренных или коленных суставов с нарушением функций суставов III-IV степени в сочетании с выраженными функциональными нарушениями верхних конечностей, затрудняющими пользование средствами передвижения;
- значительно или резко выраженные контрактуры обеих тазобедренных или коленных суставов с нарушением функций суставов III-IV степени в сочетании с выраженными функциональными нарушениями верхних конечностей, затрудняющими пользование средствами передвижения.
Медицинскими противопоказаниями для оказания услуг индивидуального помощника являются:
- туберкулез с бактериовыделением (БК+);
- инфекционные заболевания кожи и волос;
- венерические болезни;
- психические расстройства.
Приказ вводится в действие с 1 июля 2023 года.