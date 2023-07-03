Кому в Казахстане положен индивидуальный помощник

Приказом Минтруда от 30 июня 2023 года утверждены Правила предоставления услуг индивидуального помощника для лиц с инвалидностью первой группы, имеющих затруднение в передвижении, в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации, сообщает Zakon.kz.

Индивидуальный помощник – специалист, оказывающий услуги по сопровождению лица с инвалидностью первой группы, имеющего затруднение в передвижении, и оказанию помощи при посещении объектов.

Предоставление услуг индивидуального помощника осуществляется за счет средств государственного бюджета и на основании индивидуальной программы абилитации и реабилитации (ИПАР) через портал и государственные закупки.

Для этого необходимо подать соответствующее заявление с приложением документов, указанных в перечне основных требований к оказанию государственной услуги "Оформление документов на обеспечение услугами индивидуального помощника лиц с инвалидностью первой группы, имеющих затруднение в передвижении", через:



Госкорпорацию;

отделы занятости городов Астана, Алматы и Шымкент, районов и городов областного значения;

веб-портал "электронного правительства" ;

абонентское устройство сотовой связи.

Представление заявления не требуется при оформлении через проактивную услугу.

Индивидуальный помощник осуществляет деятельность на основе договора, заключенного через портал.

В договоре оговариваются условия предоставления услуг, не подлежащих возмещению стоимости при реализации их лицам с инвалидностью первой группы через портал.

Индивидуальным помощником не может быть лицо:

состоящее на учете в специализированных организациях, оказывающих медицинскую помощь в области психического здоровья;

имеющее противопоказания на оказание услуги по состоянию здоровья на основании медицинского заключения;

не достигшее 18-летнего возраста;

не прошедшее профессиональное обучение в рамках активных мер занятости;

достигшее пенсионного возраста, за исключением случаев, когда индивидуальным помощником для лица с инвалидностью первой группы является его близкий родственник;

имеющее непогашенную или неснятую в установленном законом порядке судимость;

признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным.

Обеспечение услугами индивидуального помощника приостанавливается на период стационарного лечения и нахождения на полном государственном обеспечении.

При этом расчет оплаты услуг индивидуального помощника в час производится, исходя из расчета 12% от размера МРП.

Оплата услуг индивидуального помощника производится местными исполнительными органами в пределах гарантированной суммы. При этом, за счет средств местных исполнительных органов или иных юридических лиц сверх гарантированной суммы исчисляются и перечисляются обязательные социальные отчисления ежемесячно не позднее 25 числа, месяца следующего за отчетным.



Исчисление (удержание) и перечисление обязательных пенсионных взносов и взносов на обязательное социальное медицинское страхование осуществляется в пределах гарантированной суммы ежемесячно не позднее 25 числа, месяца следующего за отчетным.

Медицинскими показаниями к предоставлению услуг индивидуального помощника являются:



абсолютная слепота;

острота зрения на оба глаза до 0,03 с коррекцией;

значительно или резко выраженные вестибулярно-мозжечковые нарушения;

значительно или резко выраженный гиперкинетический амиостатический синдром;

паркинсонизм (значительно или резко выраженная акинетико-регидная форма);

значительно или резко выраженные: гемипарез, нижний парапарез, трипарез, обусловленные заболеваниями или последствиями травм;

гемиплегия, триплегия, параплегия;

значительно или резко выраженные нарушения функций кровообращения и дыхания (недостаточность кровообращения III стадии, коронарной недостаточности соответственно стенокардии IV-гo функционального класса, дыхательной недостаточности III степени в сочетании с легочно-сердечной недостаточностью II-III и III стадий и другие);

значительно или резко выраженные нарушения функции мочевыделительной системы (хроническая почечная недостаточность III-IV степени);

значительно или резко выраженные нарушения статодинамических функций организма с нарушением функции суставов III-IV степени;

ампутационные культи обеих верхних конечностей, не подлежащие протезированию и затрудняющие пользование средствами передвижения;

врожденные аномалии развития обеих верхних конечностей, не подлежащие протезированию и затрудняющие пользование средствами передвижения;

ампутационные культи обеих бедер, не подлежащие протезированию;

ампутационные культи обеих голеней, не подлежащие протезированию с выраженными функциональными нарушениями верхних конечностей, затрудняющим пользование средствами передвижения;

врожденные аномалии развития нижних конечностей с нарушением передвижения III третьей степени;

анкилозы в функционально невыгодном положении обеих тазобедренных или коленных суставов с нарушением функций суставов III-IV степени в сочетании с выраженными функциональными нарушениями верхних конечностей, затрудняющими пользование средствами передвижения;

значительно или резко выраженные контрактуры обеих тазобедренных или коленных суставов с нарушением функций суставов III-IV степени в сочетании с выраженными функциональными нарушениями верхних конечностей, затрудняющими пользование средствами передвижения.

Медицинскими противопоказаниями для оказания услуг индивидуального помощника являются:



туберкулез с бактериовыделением (БК+);

инфекционные заболевания кожи и волос;

венерические болезни;

психические расстройства.

Приказ вводится в действие с 1 июля 2023 года.

