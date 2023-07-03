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Эксперт: Индексация тарифа на проезд в общественном транспорте отвечает законам рынка

Эксперт: Индексация тарифа на проезд в общественном транспорте отвечает законам рынка Фото: пресс-служба акимата Алматы
Стоимость проезда в общественном транспорте в Алматы не менялась с 2012 года.

При этом условия, непосредственно влияющие на ценовую политику в области транспортной инфраструктуры, были существенно скорректированы за последние 10 лет. Они предопределили изменение тарифа, считает председатель ассоциации предприятия пассажирских перевозок Алматы Дана Ахатова.

Эксперт: Индексация тарифа на проезд в общественном транспорте отвечает законам рынка

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Например, рост цен на автомобильное топливо за период 2012-2023 годов составил 328% – с 90 до 295 тенге, на газ 327% – с 33 до 108 тенге, смазочные материалы подорожали на 140%, запасные части – на 230%, авторезина – на 273%, автобусы – на 330%, заработная плата водителей возросла на 292%.

Эксперт: Индексация тарифа на проезд в общественном транспорте отвечает законам рынка

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Повышение стоимости проезда в Алматы – вынужденная мера. Тарифы по закону должны пересматриваться, когда фактические затраты перевозчиков возросли более чем на 10%, но, к сожалению, наш тариф не пересматривался в течение 10 лет", – подчеркнула эксперт.
Эксперт: Индексация тарифа на проезд в общественном транспорте отвечает законам рынка

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Вопрос качества обслуживания связан с профессиональной подготовкой работников. Это глобальная проблема: она касается не столько местных властей и перевозчиков, сколько в целом системы подготовки кадров в сфере пассажирских перевозок.

Эксперт: Индексация тарифа на проезд в общественном транспорте отвечает законам рынка

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Мы хорошо понимаем, что пассажиры связывают повышение цен с улучшением качества самих автобусов, а также обслуживания в них. Мы делаем все, чтобы чувствовались изменения в лучшую сторону. Так, за последние четыре года подвижной состав города обновился на 95%, было приобретено 2,5 тыс. автобусов. При этом хотим отметить, что и территория мегаполиса выросла за 10 лет, появились новые микрорайоны, соответственно, увеличилась и маршрутная сеть", – подытожила Дана Ахатова.

Динара Халдарова
Алматы
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