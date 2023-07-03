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Бочки с битумом горели в Абайской области

Бочки с битумом горели в Абайской области Фото: пресс-служба ДЧС Абайской области
3 июля 2023 года на пульт "101" поступило сообщение, что в селе Шыбынды Аксуатского района на асфальтном заводе горит битум". Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе ДЧС Абайской области.

На место происшествия выехали пожарные подразделения.

"По прибытию пожарными было установлено, на территории завода горели три бочки с битумом. Общий объем составил 10 тонн... Огнеборцы при помощи пенной атаки ликвидировали возгорание в течении получаса. Жертв и пострадавших нет".Пресс-служба ДЧС Абайской области

Причина пожара устанавливается.

В ДЧС Абайской области жителям и гостям региона напоминают о неукоснительном соблюдении правил пожарной безопасности.

"Будьте бдительны! При возникновении пожара сообщите по номерам "101" или "112", – добавили в пресс-службе ДЧС Абайской области.

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Ранее сообщалось, что 2 июля 2023 года около 11:00 от местных исполнительных органов Улгили-Малшинского сельского округа поступило сообщение, что в 50 км от села Улгили-Малшы Кокпектинского района произошло возгорание камыша. По данным ДЧС Абайской области, ориентировочная площадь возгорания составляет 200 га. Угрозы населенным пунктам не имеется. Жертв и пострадавших нет.

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