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Токаев встретился с Юрием Пя

Токаев встретился с Юрием Пя Фото: akorda.kz
Глава государства принял председателя правления корпоративного фонда University Medical Center Юрия Пя, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, президенту было доложено о результатах деятельности и дальнейших планах корпоративного фонда University Medical Center.

Главе государства рассказали о ходе трансформации UMC путем создания на его базе первого Интегрированного академического медицинского центра, основной целью которого является улучшение качества медицинских услуг путем интеграции образования, исследований и клинической практики.

Токаев встретился с Юрием Пя

Фото: akorda.kz

Юрий Пя рассказал Касым-Жомарту Токаеву о реализуемых фондом мерах по подготовке врачей новой формации и поделился своим видением перспектив совершенствования медицинского образования в стране.

В ходе встречи также были обсуждены проблемные вопросы отечественной системы здравоохранения, включая эффективность использования имеющейся инфраструктуры и меры по повышению качества оказания медицинской помощи в Казахстане.

Ранее глава государства провел встречи с председателем Верховного суда Асламбеком Мергалиевым и с главой Национального банка Галмыжаном Пирматовым.

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