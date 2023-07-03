Доходную часть трехлетнего бюджета Астаны увеличили на 56 млрд тенге
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В столичном маслихате уточнили трехлетний бюджет города с увеличением доходной части на 56 млрд тенге, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Руководитель управления экономики и бюджетного планирования Кайсар Манкараев представил изменения, внесенные в бюджет столицы на 2023-2025 годы.
"План по индивидуальным доходам планируется увеличить до 56 млрд тенге. В том числе налоговые поступления – до 42 млрд тенге, неналоговые – до 6,4 млрд тенге и поступления от продажи основного капитала – до 7,4 млрд тенге", – сказал он.
Расходная часть бюджета сложилась следующим образом:
- управлению социальной защиты и занятости дополнительно выделили 2 млрд тенге;
- управлению образования – более 7,8 млрд тенге;
- управлению здравоохранения – 256 млн тенге;
- управлению физической культуры – более 1,4 млрд тенге;
- управлению транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры – 8,9 млрд тенге;
- топливно-энергетическому комплексу и управлению коммунального хозяйства – более 4,7 млрд тенге;
- управлению строительства – 3,3 млрд тенге;
- управлению жилья и жилищной инспекции – более 2,1 млрд тенге;
- департаменту полиции и департаменту по ЧС – 3,2 млрд тенге.
Уточненный бюджет Астаны на 2023 год составляет более 1,1 трлн тенге. Поступления по индивидуальным доходам утверждены в сумме 697,3 млрд тенге.
Ранее аким Астаны Женис Касымбек рассказал, сколько средств может потребоваться на завершение строительства LRT и ТЭЦ-3.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ