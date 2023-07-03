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Курс доллара снизился на торгах 3 июля

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 448,13 тенге, снизившись на 1,13 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также понизился и составил 61,83 тенге (-0,52).

Курс евро установлен Нацбанком в 490,22 тенге, рубля – 5,17 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 450-453 тенге, евро – по 490,5-495 тенге, российские рубли – по 5,01-5,25 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 3 июля.

Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,70%, до 74,88 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на август стали дешевле на 0,79%, до 70,08 долларов за баррель.


Лариса Черненко
KASE
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