Министр обороны поздравил чемпиона "Қазақстан Барысы-2023"

В оборонном ведомстве состоялось чествование военнослужащего срочной службы Спортивного комитета Министерства обороны – Центрального спортивного клуба рядового Галымжана Кырыкбая, ставшего победителем республиканского турнира "Қазақстан Барысы-2023".

Руководитель оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков отметил, что победы спортсменов-военнослужащих способствуют повышению имиджа Вооруженных сил и армейского спорта в целом.



"Қазақ күресі – самый популярный национальный вид спорта, ставший брендом нашей страны. Победа на республиканском турнире "Қазақстан Барысы-2023" войдет в историю спорта не только Вооруженных сил, но и всего Казахстана. Наш чемпион проявил истинное мужество, невероятную силу воли, как и положено настоящему воину", – сказал министр обороны.





Фото пресс-службы МО РК

Необходимо отметить, что мастер спорта международного класса Галымжан Кырыкбай добился успеха на ковре в упорных схватках с сильнейшими палуанами страны, прошедшими сито отборочных этапов в своих регионах.



Уроженец села Турара Рыскулова Туркестанской области рядовой срочной службы Галымжан Кырыкбай – выпускник Таразского государственного университета по специальности "Физическая культура и спорт". Борьбой стал заниматься с 15 лет. Был чемпионом Казахстана среди молодежи по дзюдо, по самбо и қазақ күресі, Всемирной универсиады по дзюдо в Италии.





Фото пресс-службы МО РК

И если в прошлом году Галымжан Кырыкбай был призером турнира "Қазақстан барысы", то в этом он добился триумфального успеха.



За титул "Қазақстан Барысы-2023" боролся 41 спортсмен. Армейский борец прошел отбор на турнир благодаря успеху в соревнованиях "Әскер барысы", где он в упорной борьбе завоевал второе место.



