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Дождливую погоду прогнозируют синоптики в Казахстане 4 июля

Дождливую погоду прогнозируют синоптики в Казахстане 4 июля Фото: pxfuel
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 4 июля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По прогнозу синоптиков, на большей части страны ожидаются дожди с грозами.

"По республике – усиление ветра, на юго-западе, юго-востоке – с пыльной бурей, днем на северо-западе, севере, в центре – град, ночью и утром на севере – туман". РГП "Казгидромет"

В Астане –  переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +28+30°С.

В Алматы – переменная облачность, в конце дня кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем сильная жара +33+35°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +32+34°С.


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Казгидромет Погода Казахстан
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