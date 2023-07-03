Дождливую погоду прогнозируют синоптики в Казахстане 4 июля

Фото: pxfuel

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 4 июля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По прогнозу синоптиков, на большей части страны ожидаются дожди с грозами. "По республике – усиление ветра, на юго-западе, юго-востоке – с пыльной бурей, днем на северо-западе, севере, в центре – град, ночью и утром на севере – туман". РГП "Казгидромет" В Астане – переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +28+30°С.

В Алматы – переменная облачность, в конце дня кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем сильная жара +33+35°С. В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +32+34°С.

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