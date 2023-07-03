Пикник "Азия Дауысы" прошел на высокогорном катке "Медеу"

2 июля в Алматы на высокогорном катке "Медеу" прошел пикник "Азия Дауысы".

Как рассказали в пресс-центре Международного фестиваля "Азия Дауысы-2023", вновь среди прекрасных гор зазвучали фанфары легендарного фестиваля "Голос Азии", который пройдет с 28 по 30 июля.

Все здесь было как на настоящем пикнике: вкусная еда, много различных игр и активностей от спонсоров (конечно, с призами), мастер-классы, палатки мастеров с оригинальными украшениями и интересными вещами, зоны отдыха и самое главное – музыка!

В течение всего дня на сцене "Медеу" выступали участники и лауреаты прошедшего в Алматы конкурса молодых исполнителей "Жас канат-2023". Между их выступлениями на большом экране демонстрировалось видео с прошедших фестивалей "Азия Дауысы", организаторы вместе с гостями пикника вспоминали звезд, которые выступали на этой сцене 30 лет назад. Люди подпевали и танцевали – это были душевные ностальгические моменты. А завершили пикник "Азия Дауысы" хедлайнеры – Moldanazar, Sadraddin и группа PLEBS.

Пикник "Азия Дауысы" это – своеобразная презентация предстоящего, возрожденного фестиваля "Азия Дауысы", который в этом году будет отличаться от того фестиваля, который мы помним.

"Для нас пикник это – очень важное мероприятие: еще в начале года, в процессе подготовки к фестивалю "Азия Дауысы", мы с учредителем и президентом общественного фонда "Международный фестиваль "Азия Дауысы" Ириной Ковыряко продумали целый спектр мероприятий, которые необходимо провести. Это и конкурс "Жас канат", который мы должны были вернуть в Алматы, и путешествие в Танбалы к петроглифам, где впервые нашли изображения солнцеголовых человечков – символа "Азия Дауысы". Все это – звенья одной цепи". Генеральный продюсер фестиваля "Азия Дауысы" Арманжан Байтасов

Он отметил, что фестиваля и конкурса "Азия Дауысы" не было почти 20 лет.

"Последний фестиваль прошел в 2004 году, и конечно же многое забылось, поэтому нам приходится все восстанавливать. И хотя мы работаем с той же командой, которая работала с создателями фестиваля – Муратом Иргалиевым и Александром Пономаревым, нам приходится заново выстраивать все отношения, потому что в том же 2004 году не было айфонов, смартфонов, айпадов, 5G интернета, не было много чего, и главное – не было тех возможностей, которыми мы сегодня обладаем. Наша задача – совместить все наши способности, возможности, креатив и сделать "Азия Дауысы" соответствующим моменту. Это – очень непросто. Все мероприятия, что мы проводим, мы делаем для того, чтобы хорошо провести главное – фестиваль "Азия Дауысы", который состоится на "Медеу" 28, 29 и 30 июля". Арманжан Байтасов

По его словам, сейчас отрабатываются все моменты.

"Но что я вижу и что радует, так это невероятно доброжелательная реакция со стороны алматинцев и гостей города. Это – самое главное! И я с уверенностью могу сказать, что открытие "Азия Дауысы" 28 июля будет фееричным! И сам фестиваль будет необычным: в этом году на "Азия Дауысы" нет конкурса, мы делаем старт-концерт, ведь чтобы люди приехали на конкурс, они сначала должны поверить в Казахстан, увидеть, что здесь спокойно, безопасно, здесь живут культурные люди, и вот это – главная задача "Азия Дауысы" 2023 года". Арманжан Байтасов

Также он рассказал, что в первый день фестиваля хедлайнерами будут только казахстанские исполнители.

"Я уверен, что этот концерт будет даже круче, чем концерт Black Eyed Peas, которые выступят во второй фестивальный день. А третий день "Азия Дауысы" – день легенд, выступят "Ялла", Юлдуз Усманова, Secret Service. Но это еще не окончательный список звезд, следите за информацией!" Арманжан Байтасов

Кстати, генеральным партнером и соорганизатором фестиваля "Азия Дауысы-2023" стал Halyk Bank. И это неслучайно: в этом году Halyk Bank отмечает свое 100-летие, и в честь этого события проводит масштабную акцию "100 добрых дел", в рамках которой реализует социальные проекты и общественно значимые инициативы по всей стране. Фестиваль "Азия Дауысы" – весомая часть этих проектов, потому что состоится он при спонсорской поддержке банка Halyk.