Эксперты – о противоречиях между правилами международной и региональной финансовых систем

Эксперты финрынка прогнозируют, что из-за нестабильной экономической ситуации в мире требования к банкам будут ужесточаться. Zakon.kz выяснял, возможны ли противоречия между правилами международной и региональной финансовых систем, участником которых является Казахстан.

В середине июня текущего года в Минске экспертная группа ЕАЭС обсуждала вопросы цифровизации в системе возмещения вкладов. По мнению некоторых экспертов, это вполне рядовое, на первый взгляд, событие может стать предвестником грядущих серьезных изменений в финансовом секторе нашей страны.

В рамках мероприятия представители страховщиков депозитов, финансовых регуляторов и центральных банков Армении, Беларуси, Казахстана, России и Кыргызстана обсудили особенности национальных законодательств стран ЕАЭС и международные практики по отдельным параметрам системы гарантирования депозитов, а также вопросы цифровизации данной сферы.

Тогда председатель Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД) Адиль Утембаев отметил, что в рамках данного мероприятия прорабатывались вопросы обеспечения защиты прав и интересов вкладчиков, а также были изучены новые инструменты и подходы по разработке автоматизированных систем, для более качественного взаимодействия как с населением, так и с банками-участниками системы гарантирования депозитов.

Минск – это не случайный выбор

Экономист Марат Абдурахманов утверждает, что данное заседание экспертной группы евразийского экономического союза и международная конференция страховщиков депозитов дали возможность представить заинтересованным лицам масштаб будущих изменений в банковской сфере. То, что мероприятие собрало участников не только из стран ЕАЭС, но и Турции, Сингапура и других государств, по его словам, свидетельствует, что оно было не формальностью.

"Причина встречи в Минске – новая инструкция SWIFT (система, с помощью которого банки обмениваются сообщениями об операциях) по пресечению легализации доходов, полученных преступным путем, и новая инструкция по гарантированию платежей и переводов. В связи с этим во всем мире возник вопрос пересмотра нормативов по гарантированию депозитов. Поэтому и приехали представители около 100 стран, чтобы послушать разработчиков этих нормативов и понять, как это будет в будущем работать". Марат Абдурахманов

Для простых казахстанцев, как говорит экономист, прямо сейчас ничего не изменится. Но возможно изменения произойдут через год-два, когда под ограничения попадут центральные банки тех стран, которые не выполняют международные нормативы по гарантированию вкладов.

"То есть, если в Казахстане у самих банков денег будет недостаточно, чтобы гарантировать вклады, а государство не будет учитывать инфляцию при погашении депозитов, то возникнет страхователь, который будет гарантировать все эти риски. Это благо для вкладчиков и очень плохая новость для банковского лобби в Казахстане". Марат Абдурахманов

Также, по его словам, уже сейчас Казахстан стоит перед непростым выбором, когда надо соответствовать международным требованиям и в тоже время выполнять договорные обязательства в рамках ЕАЭС.

"Хочу отметить директиву SWIFT по поводу трансграничных переводов с санкционными странами. В ней четко указано, что эти переводы должны быть 100% покрыты страховыми гарантиями в рамках клиринга международных платежных операций. То есть, зачетными требованиями из этой страны, что в данном случае в рамках ЕАЭС Казахстан не сможет сделать". Марат Абдурахманов

Как считает эксперт, в качестве площадки для вышеописанного форума выбрана столица Республики Беларусь, чтобы показать всем, что бывает со странами, которые не соблюдают международное финансовое право. По его мнению, полная неконвертируемость белорусского рубля, который вышел из системы евроклиринг, является одним из последствий нарушений международных норм и правил.

Обычная международная тусовка представителей банковской сферы

Однако не все эксперты делают такие далеко идущие выводы из встречи в Минске представителей финансовой сферы. Экономист Алмас Чукин и вовсе не придает прошедшему в Минске событию большого значения, утверждая, что это всего лишь мероприятие, которое ни к чему не обязывает его участников. А о ее значимости можно делать вывод по отсутствию конкретики и наличию в сообщениях таких канцелярских штампов, как "все встречи и обсуждения прошли плодотворно и содержательно", "стороны договорились продолжить дальнейшее сотрудничество в целях обмена опытом".

"Насколько я понимаю, система страхования вкладов в национальном смысле – это очень важная вещь, то есть, она обеспечивает, скажем так, психологический комфорт вкладчиков, благодаря чему у потребителей появляется желание брать деньги в банке, что, в свою очередь, способствует кредитованию экономики, а, значит, происходит ее развитие. Но мне совершенно не понятно, причем тут международное сотрудничество?". Алмас Чукин

По словам экономиста, гармонизации систем страхования вкладов между странами ЕАЭС, а также национальных законодательств и международной практики по отдельным параметрам системы гарантирования депозитов – это длительный процесс, который завершится явно не завтра.

Резюмируя, эксперт подчеркнул, что несмотря на разные взгляды, что в ближайшей перспективе вряд ли стоит ожидать каких-либо серьезных значительных изменений в сфере страхования