Оправдательный приговор по делу о крупном мошенничестве отменили двум бизнесменам в Актобе

Судебная коллегия Актюбинского областного суда отменила оправдательный приговор, который ранее вынесли в отношении двух предпринимателей по делу о крупном мошенничестве в сфере госзакупок, сообщает Zakon.kz.

Актюбинский областной суд сообщил 3 июля, что рассмотрел уголовное дело в отношении двух бизнесменов, которых ранее оправдал городской суд №2 Актобе по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 190 ч.4 п.2 УК РК).

Суд установил, что предприниматели похитили бюджетные деньги путем обмана и злоупотребления доверием в сфере государственных закупок. ТОО "Базис-К" получило средства по госконтракту, который не выполнило. Речь идет о сумме в 70 401 633 тенге, выделенной на ремонт участка автодороги "Кобда-Мартук". На самом деле 4 км трассы так и не отремонтировали.

"Вину в совершении мошенничества доказывают заключения судебных экспертиз, показания свидетелей, результаты негласных следственных действий и другие доказательства. Апелляционным приговором приговор суда №2 г. Актобе Актюбинской области от 3 мая 2023 года отменен, вынесен обвинительный приговор", – говорится в сообщении суда.

Бизнесменов признали виновными. Им назначили наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет​ с лишением права заниматься деятельностью в сфере строительства сроком на 10 лет. Отбывать наказание они будут в учреждении средней безопасности. Осужденных взяли под стражу в зале суда, гражданский иск удовлетворили, а частное постановление суда №2 Актобе в адрес прокурора и органа уголовного преследования​ отменили. Апелляционный приговор вступил в законную силу.

В начале мая суд №2 Актобе оправдал двух предпринимателей, причастных к делу ТОО "Базис-К", не найдя в их действиях состава преступления.