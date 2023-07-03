Работа с одаренными детьми и ведение облачной бухгалтерии: как развивают школьное образование в моногородах

В Жезказгане завершила работу вторая Летняя школа для учителей из Жезказгана, Балхаша, Сатпаева и Улытауского района Улытауской области. Пока педагоги региона знакомились с новыми методиками преподавания, директора обсудили планы на ближайший учебный год в рамках стратегической сессии.

Пока школьные каникулы в разгаре, учителя не теряют времени даром, а повышают свою квалификацию и осваивают новые знания, которые после смогут внедрить в свою практику. Одновременно с ними качественной организации учебного процесса обучаются и директора. Последние два года такие встречи в регионе – не редкость. Все потому, что с 2021 года в регионах присутствия компании "Казахмыс" реализуется проект, нацеленный на повышение качества образования в школах. Проект получил название Центр педагогической трансформации "Ustaz Ulytau", а его оператором стал общественный благотворительный фонд The "Ulytau Educational Foundation".



Фото: Kazakhmys Holding

Проект охватывает 69 школ из Улытауского района, городов Жезказган, Сатпаев, Балхаш. Как отмечают в ЦПТ "Ustaz Ulytau", Центр работает в интересах будущего выпускника, его академических и карьерных перспектив. А "Казахмыс", как главный работодатель региона, заинтересован в том, чтобы у местных школьников был достойный уровень знаний. Ведь многие из них – будущие специалисты, которые в итоге вольются в ряды казахмысовцев.

"Тема Летней школы нынешнего года – работа с одаренными детьми. Мы убеждены, что все ребята одарены каким-то талантом, и задача учителей – эти таланты выявлять и поддерживать. Мы специально пригласили профессионалов, которые работают с одаренными детьми, готовят их к олимпиадам и научным проектам, в их числе учителя и менеджеры Республиканских физико-математических школ из Алматы и Астаны", – рассказала руководитель направления "Курсы повышения квалификации учителей и менеджеров школ" в проекте "Центр педагогической трансформации "Ustaz Ulytau" Жанна Мендыбаева.

По ее словам, в числе целей проекта – сокращение разрыва между учащимися школ региона и школ для одаренных детей.

"Мы бы хотели, чтобы все ребята, равно как и учителя, знали технологии подготовки к олимпиадам республиканского и международного форматов. Наша мечта – создать условия, при которых ученики из простых школ доходили бы до международных проектов, поступали в зарубежные университеты или университеты высокого класса в Казахстане", – отметила эксперт.

Фото: Kazakhmys Holding

Новшество Летней школы этого года – курсы для учителей физкультуры. Не секрет, что этот предмет зачастую уходит на задний план. Однако авторы проекта уверены, что комфортная школа основывается на здоровьесберегающих программах и физическая культура должна этому способствовать. Курсы вела президент Ассоциации учителей физической культуры Казахстана Наталья Дрейт.

"Главная проблема, с которой долгое время сталкивались преподаватели физической культуры, – недостаточная информированность, ограниченные ресурсы и плохая оснащенность школ. Сейчас как у самостоятельного города у Жезказгана гораздо больше возможностей для того, чтобы повышать свою квалификацию, готовить команды, выходить на республиканской уровень. Это большой плюс", – уверена Наталья Дрейт.

В ходе обучения она поделилась с участниками Летней школы инновационными подходами в преподавании предмета, секретами правильного планирования и рассказала о важности личностно-ориентированной технологии.

Одновременно с учителями свои знания в сфере менеджмента и современной системы управления подтянули и директора школ. В Центре педагогической трансформации считают, что сегодня важно уметь управлять школами как корпорациями, делая ставку на эффективность. В частности, директоров познакомили с особенностями облачной бухгалтерии.

"Директора школ – не финансисты и не менеджеры, у них нет специального управленческого образования. Как правило, они не понимают тонкостей бухгалтерии, системы планирования, бюджетирования. Поэтому мы решили это исправить. Приглашенный тренер показал им, как удобно работать с облачной бухгалтерией, как читать финансовые документы, формировать финансовую политику и работать с бюджетом", – добавила Жанна Мендыбаева.

По ее словам, школа – это большой организм с большим хозяйством, инфраструктурой, на ее содержание, выплату зарплат, обеспечение материально-технической базы выделяются огромные суммы бюджетных средств.

Фото: Kazakhmys Holding

"Директора должны уметь этим грамотно управлять – это одна из их главных функций. Если деньги будут тратиться неэффективно, то в итоге это скажется на качестве знаний", – отметила спикер.

Одна из тех, кто прошел курс, – директор общеобразовательной школы №3 города Жезказгана Айман Мукашева.

"Наша школа является стажерской площадкой по внедрению инклюзивного образования. Контингент учащихся составляет чуть более тысячи детей, которых обучают 80 педагогов. Качество знаний по школе – 54%. Имеются достижения на городских, областных предметных олимпиадах, по дебатам, конкурсам по шахматам областного уровня как в младшем, так и в старшем звене. Мероприятие оказалось для нас очень полезным. В своей школе прежде всего будем внедрять те инструменты, которые покажут результат учащихся, уровень работы педагогов", – сообщила директор.

Без внимания не оставили и завучей, на которых лежит управление академическим, воспитательным, научно-исследовательским процессом.

"Главный месседж, который мы хотим донести до завучей, – экосистема урока к экосистеме школы. Школа должна работать как экосистема, и в ней должны быть использованы все инструменты, открывающие большие возможности для школ", – акцентируют в "Ustaz Ulytau".

Фото: Kazakhmys Holding

Отметим, что образовательному проекту "Ustaz Ulytau" всего два года. За это время обучение прошли сотни педагогов гг. Жезказган, Балхаш, Сатпаев и Улытауского района, а десятки одаренных детей достигли больших результатов в конкурсах и олимпиадах различных уровней.

"Самое важное изменение за эти два года – рост заинтересованности и мотивации учителей в том, чтобы расти и развиваться в профессии, а также новая система мышления у школьных директоров – от начальнической к стратегической", – подчеркнула Жанна Мендыбаева.

Между тем в "Казахмысе" отмечают, что реализация образовательного проекта в регионах своего присутствия, а также поддержка и разносторонняя помощь учителям, которые учат и просвещают молодое поколение, – важная составляющая социальной ответственности компании. Медный гигант ставит перед собой амбициозную задачу – повлиять на повышение качества трудовых ресурсов и жизни жителей региона.