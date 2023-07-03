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"Байтерек" запускает ведущую новостей, созданную с помощью искусственного интеллекта

"Байтерек" запускает ведущую новостей, созданную с помощью искусственного интеллекта Фото: АО "НУХ "Байтерек"
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" представляет инновационный проект в Казахстане – запуск первой виртуальной ведущей новостей, полностью созданной и сгенерированной искусственным интеллектом.

Следует отметить, что проект разработан без привлечения финансовых средств, используя программы в открытом доступе, и является первым проектом в государственном и квазигосударственном секторе Казахстана.

Ведущая новостей, получившая имя Амалия, обладает возможностью подбора и освещения самых свежих новостей. Благодаря своей способности к постоянному обновлению информации, Амалия будет регулярно предоставлять еженедельные обзоры актуальных событий и интересных материалов о деятельности холдинга и его дочерних организаций.

"Мы гордимся представить Амалию - нашего виртуального ведущего новостей, созданного с помощью искусственного интеллекта. Этот проект отражает нашу постоянную преданность инновациям и стремление к обеспечению наших клиентов и партнеров самой свежей и актуальной информацией", – сказал руководитель пресс-службы холдинга "Байтерек" Болат Садыков.

Амалия будет активно взаимодействовать с аудиторией на платформах социальных сетей, предоставляя пользователям свежие новости, актуальные программы финансирования и полезные советы. Она обладает уникальной способностью обрабатывать большие объемы информации и выбирать наиболее значимые и актуальные события для освещения. Благодаря этому пользователи смогут быть в курсе последних новостей холдинга "Байтерек" и получать ценную информацию из первых рук.

Для получения дополнительной информации и последних новостей о холдинге "Байтерек", ознакомиться с ведущей новостей Амалией, посетите страницы в социальных сетях.

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