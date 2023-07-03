Как в Уральске отпраздновали День домбры

В Уральске прошел областной фестиваль "Домбра-дастан", посвященный национальному Дню домбры и 205-летию со дня рождения великого композитора Курмангазы Сагырбаева.

Праздничное мероприятие началось с возложения цветов к памятникам великих кюйши Курмангазы Сагырбаева и Дины Нурпеисовой, композитора Гарифуллы Курмангалиева, поэта Кадыра Мырза Али. А во Дворце искусств "Атамекен" жители и гости города посетили выставку копий музыкального народного инструмента, где были выставлены домбры исторических личностей, изготовленные 10 местными мастерами декоративно-прикладного искусства.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

"Пятый год в стране отмечается национальный праздник – День домбры. Казахский национальный музыкальный инструмент известен всему миру, благодаря нашим великим народным композиторам прошлых веков Курмангазы Сагырбаеву, Дине Нурпеисовой и многим другим, а знаменитые музыканты прославляют домбру и в наши дни. Домбра – вечный спутник казахского народа, который будет жить в сердце каждого, кто чтит народные традиции и обычаи. Выражаю огромную благодарность нашим мастерам, кто своими руками изготовил музыкальный инструмент и пополнил музейный фонд области копиями домбр исторических личностей Махамбета Утемисова, Курмангазы Сагырбаева, Дины Нурпеисовой и других", – сказал заместитель акима Западно-Казахстанской области Бакытжан Нарымбетов.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Каждому мастеру были вручены благодарственные письма от имени акима ЗКО и денежные премии. За изготовление копии домбры великого композитора Курмангазы награжден обладатель медали "Ерен еңбегі үшін", премии им. Махамбета, победитель республиканского конкурса "Үкілі домбыра", почетный профессор Казахской национальной консерватории им. Курмангазы, почетный гражданин Уральска Едиге Набиев.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Учитель школы с. Подстепное Теректинского района ЗКО Медет Тулегенов изготовил копию домбры композитора-кюйши, народной артистки Казахстана Дины Нурпеисовой. Копию музыкального инструмента знаменитого поэта-жыршы Махамбета Утемисова сделала мастер по изготовлению казахских национальных инструментов Дина Куспанова.

Домбру композитора-кюйши Сейтека Оразалыулы изготовил лауреат республиканского конкурса "Аңыз домбыра", владелец ИП "Алтын домбыра" Жанпейл Сейтак. Мастер по изготовлению казахских национальных инструментов, преподаватель ЗКУ им. Утемисова Абзал Хамитов изготовил копию инструмента домбриста-кюйши, народного артиста Казахстана Кали Жантлеуова.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Также в фестивале приняли участие такие мастера по изготовлению казахских национальных инструментов, как Бейбитали Доскалиев, Аслан Серикбаев, Досжан Бижанов, Тлек Мауленов, Сансызбай Ахметов.

В следующем году областной центр народного творчества отметит свое 80-летие. В честь праздничного события планируется открытие музея, в фонд которого будут переданы копии домбр исторических личностей.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Мероприятие завершилось концертной программой, в которой прозвучали народные кюи, терме и другие музыкальные произведения.