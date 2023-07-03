Токаев принял председателя правления АО "Самрук-Қазына"

Президент Касым-Жомарт Токаев обсудил с председателем правления АО "Самрук-Қазына" Нурланом Жакуповым перспективы дальнейшего развития акционерного общества, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 3 июля, председатель правления АО проинформировал президента о подходах к увеличению стоимости активов группы фонда. Эти действия включают повышение эффективности портфельных компаний за счет корпоративного управления, реализацию программы "Тариф в обмен на инвестиции", поддержку МСБ и импортозамещение за счет прозрачности закупок, а также инвестирование совместно с иностранными партнерами.



"Касым-Жомарту Токаеву также доложили об ожидаемых результатах деятельности фонда, ходе реализации приоритетных проектов и программы приватизации", – говорится в сообщении.

В завершение встречи президент дал поручения по своевременной реализации инвестпроектов и по совершенствованию работы группы компаний фонда.

Ранее стало известно, что группа "Самрук-Қазына" сократит парниковые выбросы на 10%.