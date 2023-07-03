Саудовская Аравия продлит еще на месяц добровольное сокращение добычи нефти

Саудовская Аравия продлит июльское добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки на август, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Саудовское агентство печати со ссылкой на неназванный официальный источник в Минэнерго королевства.

"Это дополнительное добровольное сокращение призвано усилить меры предосторожности, принимаемые ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и сбалансированности нефтяных рынков",- сказал источник издания.

Также в сообщении говорится, что добыча королевства в августе составит примерно 9 миллионов баррелей в сутки. Агентство отмечает, что, по заверению источника, это дополнительное добровольное сокращение призвано усилить превентивные меры стран ОПЕК+ для поддержания стабильности и сбалансированности нефтяных рынков.



После встречи ОПЕК+, состоявшейся 4 июня в Вене, Саудовская Аравия объявила о добровольном сокращении добычи нефти на 1 млн б/с на июль с возможностью продления меры.

В начале мая стало известно, что девять стран ОПЕК+ объявили о начале дополнительных ограничительных мер по добыче нефти с мая по конец 2023 года.

