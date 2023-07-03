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Законодательство РК

27 кустов каннабиса изъяли у жителя Жетысуской области

Трава Фото: polisia.kz
Почти 30 кустов каннабиса изъяли полицейские у жителя села Карабулак. 56-летний мужчина задержан, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в полиции, факт зарегистрирован в Ескельдинском районе. Мужчина на своем приусадебном участке незаконно возделывал марихуану.

Отмечается, что стражи порядка выкорчевали 27 кустов растений.

По факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст. 300 УК РК "Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества".Ескельдинская районная полиция

На время расследование подозреваемый сельчанин отпущен под подписку о невыезде.

Ранее в Туркестанской области задержали двух подозреваемых с оружием и наркотиками. 

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