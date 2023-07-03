КНБ: По подозрению в вымогательстве задержаны сотрудники АО "КазАвтоЖол"

29 июня 2023 года КНБ совместно с Транспортной прокуратурой пресечена коррупционная деятельность руководства и работников Павлодарского филиала АО "НК "КазАвтоЖол", сообщает Zakon.kz.

Фигуранты дела подозреваются в вымогательстве у предпринимателя региона денежных средств в особо крупном размере и взяты под стражу, передает пресс-служба КНБ РК.

По данному факту материалы зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований по п. 1 ч. 3 ст. 366 Уголовного кодекса.

В интересах следствия подробности дела не раскрываются.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

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