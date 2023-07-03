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КНБ: По подозрению в вымогательстве задержаны сотрудники "КазАвтоЖол"

КНБ: По подозрению в вымогательстве Фото: КНБ РК
29 июня 2023 года КНБ совместно с Транспортной прокуратурой пресечена коррупционная деятельность руководства и работников Павлодарского филиала АО "НК "КазАвтоЖол", сообщает Zakon.kz.

Фигуранты дела подозреваются в вымогательстве у предпринимателя региона денежных средств в особо крупном размере и взяты под стражу, передает пресс-служба КНБ РК.

По данному факту материалы зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований по п.1 ч.3 ст. 366 Уголовного кодекса.

  • В интересах следствия подробности дела не раскрываются.
  • Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

Ранее в КНБ рассказали, сколько заплатят казахстанцам за информацию о терактах.

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