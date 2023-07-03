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Взял прокатиться: автоугонщика задержали в Астане

Машина Фото: pixabay
Сотрудники столичного отдела полиции района Сарыарка установили 26-летнего парня, причастного к двум угонам автомобилей, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось в ходе досудебного расследования, во время совершения угонов парень был пьян. 

Так, он сначала угнал ВАЗ-2114 с ключами в замке зажигания, чтоб доехать до места назначения. Брошенный автомобиль был обнаружен позже. Через несколько дней он заметил заведенный BMW и также воспользовался им. Иномарку обнаружили. 

Проводится досудебное расследование. 

Угонщик, по данным полиции, ранее уже имел проблемы с законом - был осужден за кражи. 

Ранее сообщалось, что в криминальной полиции Атырау начали расследование после того, как в подъезде одного из домов появилась надпись со ссылкой. Жителей дома она напугала тем, что вела на некий магазин оружия.

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Ирина Мишура
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