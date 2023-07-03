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Велодорожка или улица: ремонт дорог возмутил сельчан в Алматинской области

Ямы Фото: скриншот видео
Жители села Азат Енбекшиказахского района возмутились ремонтом одной из улиц населенного пункта. В акимате обещают исправить ситуацию, сообщает Zakon.kz.

Как видно на опубликованном в соцсетях видео, на одной из улиц села залатали ямы лишь на определенном участке. На самом участке большое количество выбоин, но подрядчик сделал ремонт лишь на пару метрах дороги. Это и вызвало возмущение жителей.

"Ничего особенного, просто в поселке Азат подлатали велосипедную дорожку, или это улица, мы не совсем поняли", – говорят сельчане.

В акимате Енбекшиказахского района объяснили, что ремонт дорог еще не завершен и подрядная организация должна окончить ямочный ремонт в конце сентября 2023 года.

"В данный момент ведутся работы по содержанию внутри поселковых улиц маршрутным способом села Азат. Ремонтные работы начались со 2 июля. По договору работы будут завершены до 30.09.2023 года", – рассказала корреспонденту Zakon.kz пресс-секретарь акима района Динара Тюлемисова.

Отметим, на сегодняшний день в селе Азат Енбекшиказахского района проживает чуть больше 6 тысяч человек.

Ранее жители села Панфилов Талгарского района перекрывали Кульджинский тракт в Алматинской области, требуя от властей выслушать их.

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