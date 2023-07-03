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Президент принял уполномоченного по правам ребенка Динару Закиеву

Президент принял уполномоченного по правам ребенка Фото: akorda.kz
Глава государства принял уполномоченного по правам ребенка Динару Закиеву, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи Президент обратил внимание на приоритетность вопросов защиты прав детей в ходе реализации государственной политики, передает Акорда.

Глава государства напомнил, что на недавнем заседании Национального курултая в Туркестане он поднял ряд важных вопросов, касающихся защиты прав детей и воспитания подрастающего поколения. Он отметил необходимость формирования системы всесторонней помощи семьям, открытия центров оказания поддержки семей, усиления социальной поддержки, внесения законодательных поправок, ужесточающих ответственность за безопасность детей.

Кроме того, Президент, указав на продолжающиеся факты насилия и буллинга среди детей, отметил необходимость более тесного взаимодействия c родителями, общественными организациями и соответствующими государственными структурами.

В завершение Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что государство будет поддерживать детского омбудсмена в осуществлении предусмотренных полномочий, а также поручил выстроить тесное взаимодействие с местными исполнительными органами в вопросах защиты прав детей.

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