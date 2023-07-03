Авария на МАЭК - часть Атырау осталась без света

3 июля в 18:25 (по времени Астаны) в Атырау, ул. З.Кабдолова №1, на территории ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" произошла глубокая посадка электроэнергии со стороны внешних сетей, сообщает Zakon.kz.

В ТОО "АНПЗ" сообщили, что в результате аварийно остановились технологические установки завода, за исключением установки ЭЛОУ-АТ-2. Ориентировочно в 18:47 произошло полное отключение электроснабжения завода.

В этой связи все установки, кроме установки первичной переработки были остановлены. Избыточное давление на установках согласно технологическому регламенту и плана ликвидации аварии были направлены на факельные установки.

В данный момент в 19:30 электроэнергия еще не подана.

Техническом отделе завода ведутся мероприятии по выяснению причин и для дальнейшей работы завода.

Жертв и пострадавших нет.

Жители региона сообщают, что в районе Мангистауского Атомного Энергетического Комбината нет света и воды.