Авария на МАЭК - часть Атырау осталась без света
В ТОО "АНПЗ" сообщили, что в результате аварийно остановились технологические установки завода, за исключением установки ЭЛОУ-АТ-2. Ориентировочно в 18:47 произошло полное отключение электроснабжения завода.
В этой связи все установки, кроме установки первичной переработки были остановлены. Избыточное давление на установках согласно технологическому регламенту и плана ликвидации аварии были направлены на факельные установки.
В данный момент в 19:30 электроэнергия еще не подана.
Техническом отделе завода ведутся мероприятии по выяснению причин и для дальнейшей работы завода.
Жертв и пострадавших нет.
Жители региона сообщают, что в районе Мангистауского Атомного Энергетического Комбината нет света и воды.