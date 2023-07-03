В Минэнерго дали поручения руководителям НПЗ

В связи с возникшей ситуацией на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе Министерством энергетики с участием руководства АО "НК "КазМунайГаз" было проведено оперативное совещание, сообщает Zakon.kz.

По итогам совещания были даны соответствующие поручения руководителям нефтеперерабатывающих заводов:

действовать в строгом соответствии с планами ликвидации аварийных ситуаций;

оценить масштабы влияния на технологическое оборудование и трубопроводы и произвести необходимые алгоритмы восстановления режима работы.

Данный вопрос находится на контроле министерства.

Ранее в Минэнерго прокомментировали информацию об остановке трех НПЗ.

Вечером 3 июля появились новости о ЧП в Атырау – там отключились свет и вода. Позже стало известно, что из-за глубокой посадки электроэнергии со стороны внешних сетей аварийно остановились технологические установки АНПЗ, ориентировочно в 18:47 произошло полное отключение электроснабжения завода. Причиной тому стала авария на МАЭК.



Также в Минэнерго рассказали о запасах бензина в стране.