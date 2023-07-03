Электроснабжение в городе Атырау после аварии полностью восстановлено, передает Zakon.kz.

Как сообщили в Минэнерго, в 20:00 были сняты ограничения по бытовым потребителям Мангистауской области.



В 22:05 Атырауская ТЭЦ была синхронизирована с ЕЭС по ВЛ-110кВ Л-104 ПС Атырау - Атырауская ТЭЦ.

В данным момент электроснабжение в Атырау полностью восстановлено.

Напряжение на Атырауском НПЗ подано. Завод набирает нагрузку.

Электроснабжение на КТК также восстановлено, идет набор нагрузки.

Вечером 3 июля появились новости о ЧП в Атырау – там отключились свет и вода. Позже стало известно, что из-за глубокой посадки электроэнергии со стороны внешних сетей аварийно остановились технологические установки АНПЗ, ориентировочно в 18:47 произошло полное отключение электроснабжения завода. Причиной тому стала авария на МАЭК.