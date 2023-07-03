Добыча нефти на ряде месторождений приостановлена - КазМунайГаз
Об этом сообщили в АО НК "КазМунайГаз".
Речь идет о месторождениях АО "Озенмунайгаз", АО "Мангистаумунайгаз", АО "Каражанбасмунай", АО "Эмбамунайгаз" в Мангистауской и Атырауской областях.
Уточняется, что работа на скважинах возобновится по мере подачи электроэнергии.
Ранее в АО НК "КазМунайГаз" заверили, что отгрузка топлива со всех казахстанских НПЗ продолжается.
Кроме того, в Минэнерго прокомментировали информацию об остановке трех НПЗ.
Вечером 3 июля появились новости о ЧП в Атырау – там отключились свет и вода. Позже стало известно, что из-за глубокой посадки электроэнергии со стороны внешних сетей аварийно остановились технологические установки АНПЗ, ориентировочно в 18:47 произошло полное отключение электроснабжения завода. Причиной тому стала авария на МАЭК.
Также в Минэнерго рассказали о запасах бензина в стране.