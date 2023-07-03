Жительницу Карагандинской области подозревают в создании финпирамид

Вкладчиков проектов "Рассвет" и "Миллионеры 30 на 90" ищут полицейские Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Ее руководительницу подозревают в создании финансовой пирамиды, передает КТК.

Компании обогащались по методу "черной кассы". Суммы вкладов начинались от 10 до 100 тысяч тенге. За месяц инвесторам обещали до 400% прибыли.

За полгода две компании собрали 3 тысячи человек, желающих разбогатеть. Предварительная сумма ущерба - 23 миллиона. Теперь женщину подозревают в создании и руководстве финансовой пирамидой.

"Следствием установлено, что жительница Карагандинской области в период с июня 2022 года по январь 2023 года на территории Карагандинской области, используя мессенджер Telegram, создала проекты "Рассвет" и "Миллионер 30 на 90", завуалированные под кассу взаимопомощи". Пресс-секретарь Департамента экономических расследований по Карагандинской области Зарина Кусманова

Ранее стало известно, что две уроженки Семея создали финпирамиду в Астане.