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Ситуация в Украине: Евросоюз подсчитал замороженные активы РФ, Совбез ООН проведет заседание по Украине

Ситуация в Украине 3 июля Фото: Instagram/ursulavonderleyen
Евросоюз должен удвоить помощь Украине, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В Гааге открылся международный центр по привлечению к ответственности за преступления агрессии в Украине, сообщает Zakon.kz.
  • Первое заседание совета Украина – НАТО состоится в Вильнюсе во время саммита НАТО 11-12 июля.
  • Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что лидеры стран НАТО должны осознавать свою "глобальную и историческую ответственность" перед планетой на предстоящем в Вильнюсе саммите.
  • Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр признал проблемы наступления ВСУ и предупредил, что оно будет очень сложным и потребует длительного времени.
  • Новая волна мобилизации в РФ из-за ухода ЧВК "Вагнер" не нужна и не понадобится – председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
  • Польша опасается появления бойцов группы "Вагнер" на своей границе с Беларусью, заявил министр внутренних дел Мариуш Каминьский.
  • До истечения зерновой сделки есть время, но надежд на выполнение обязательств в отношении России не так много, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
  • Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную раду законопроект о присвоении английскому языку статуса международного для общения в Украине.
  • "Мы не можем представить Украину без Крыма. И пока Крым остается оккупирован Россией, это значит одно – война еще не окончена", – сказал Зеленский в интервью телеканалу CNN.
  • Евросоюз должен удвоить помощь Украине, обеспечить бесперебойное финансирование Киева на ближайшие годы и поставить ему все необходимое для "достижения победы на земле", заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
  • Точная сумма замороженных странами Евросоюза суверенных активов России – 207 млрд евро, заявил еврокомиссар Дидье Рейндерс.
  • Международный центр по привлечению к ответственности за преступления агрессии в Украине открылся в Гааге, церемония прошла в штаб-квартире Европейского агентства по сотрудничеству органов юстиции (Евроюст). Главная задача Центра будет заключаться в сборе доказательств и их анализе.
  • Совет Безопасности ООН проведет 17 июля заседание по Украине.

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Ситуация в Украине Урсула фон дер Ляйен Европейский Союз НАТО Зеленский Владимир Песков Дмитрий Польша
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