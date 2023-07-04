Ситуация в Украине: Евросоюз подсчитал замороженные активы РФ, Совбез ООН проведет заседание по Украине

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Евросоюз должен удвоить помощь Украине, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В Гааге открылся международный центр по привлечению к ответственности за преступления агрессии в Украине, сообщает Zakon.kz.

Первое заседание совета Украина – НАТО состоится в Вильнюсе во время саммита НАТО 11-12 июля.

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что лидеры стран НАТО должны осознавать свою "глобальную и историческую ответственность" перед планетой на предстоящем в Вильнюсе саммите.

Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр признал проблемы наступления ВСУ и предупредил, что оно будет очень сложным и потребует длительного времени.

Новая волна мобилизации в РФ из-за ухода ЧВК "Вагнер" не нужна и не понадобится – председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Польша опасается появления бойцов группы "Вагнер" на своей границе с Беларусью, заявил министр внутренних дел Мариуш Каминьский.

До истечения зерновой сделки есть время, но надежд на выполнение обязательств в отношении России не так много, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную раду законопроект о присвоении английскому языку статуса международного для общения в Украине.

"Мы не можем представить Украину без Крыма. И пока Крым остается оккупирован Россией, это значит одно – война еще не окончена", – сказал Зеленский в интервью телеканалу CNN.

Евросоюз должен удвоить помощь Украине, обеспечить бесперебойное финансирование Киева на ближайшие годы и поставить ему все необходимое для "достижения победы на земле", заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Точная сумма замороженных странами Евросоюза суверенных активов России – 207 млрд евро, заявил еврокомиссар Дидье Рейндерс.

Международный центр по привлечению к ответственности за преступления агрессии в Украине открылся в Гааге, церемония прошла в штаб-квартире Европейского агентства по сотрудничеству органов юстиции (Евроюст). Главная задача Центра будет заключаться в сборе доказательств и их анализе.

Совет Безопасности ООН проведет 17 июля заседание по Украине. Читайте также Саудовская Аравия продлит еще на месяц добровольное сокращение добычи нефти

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