К централизованным торгам электроэнергией допущены майнеры

Министерство энергетики приказом от 1 июля 2023 года в новой редакции изложило "Правила организации централизованных торгов электрической энергией", сообщает Zakon.kz.

Централизованные торги электрической энергией проводятся анонимно, дистанционно с использованием сети Интернет на интернет-ресурсе электронной системы торговли оператора рынка централизованной торговли.

Централизованные торги электрической энергией состоят из: централизованных торгов электрической энергией для цифровых майнеров;

централизованных торгов электрической энергией для энергопроизводящих организаций.

Условия доступа на рынок централизованной торговли электрической энергией:

заключение договора участия на рынке централизованной торговли электрической энергией с оператором рынка централизованной торговли;

регистрация субъекта оптового рынка электрической энергии, единого закупщика электрической энергии в электронной системе торговли оператора рынка централизованной торговли;

наличие у энергопроизводящей организации статуса субъекта оптового рынка и утверждённого уполномоченным органом предельного тарифа на электрическую энергию;

наличие у лиц, осуществляющих деятельность по цифровому майнингу статуса субъекта оптового рынка и лицензий на осуществление деятельности по цифровому майнингу;

выполнение технических требований, предусмотренных составом технических средств и программных компонентов рабочего места оператора торгов субъекта оптового рынка электрической энергии – участника централизованных торгов.

Для заключения Договора участия субъекты оптового рынка электрической энергии (ОРЭ) и единый закупщик электрической энергии направляют оператору рынка централизованной торговли письмо и предоставляются копии следующих документов:

копия свидетельства/справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица (для юридических лиц);

копия свидетельства о поставке на учет по НДС (для юридических лиц);

копия Устава или письмо подтверждение об осуществлении своей деятельность на основании типового устава (для юридических лиц);

копия решения участника(-ов) о назначении на должность Руководителя (для юридических лиц);

при необходимости копия приказа (доверенности) на лицо, имеющее право подписания Договора участия (для юридических лиц);

документы с банка второго уровня, подтверждающие банковские реквизиты (для юридических лиц);

копия удостоверения личности (для ИП);

копия свидетельства или уведомления о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для ИП);

копия лицензии на осуществление деятельности по цифровому майнингу (для майнеров).

Для прохождения регистрации субъект ОРЭ:

заполняет регистрационные данные в электронной системе торговли на централизованных торгах;

предоставляет список уполномоченных лиц, ответственных за участие в централизованных торгах от имени субъекта ОРЭ – операторов участников торгов.

На основании данных, предоставленных субъектом ОРЭ, оператор рынка централизованной торговли регистрирует его в базе данных электронной системы торговли и присваивает статус участника торгов.

Процедура проведения централизованных торгов электрической энергией для цифровых майнеров включает в себя:

получение от единого закупщика электрической энергии в автоматическом режиме информации о суммах предоплаты по каждому цифровому майнеру; получение от системного оператора информации об объеме квоты по зонам единой электроэнергетической системы Республики Казахстан (ЕЭС РК), остаточной пропускной способности линий электропередачи "Север-Юг"; подачу цифровыми майнерами заявки на участие в торговой сессии; расчет цен и объемов торгов; составление оператором рынка централизованной торговли реестра победителей, вошедших в объем квоты и предоплаты с указанием наименования, цены покупки и объемов электрической энергий; передача реестра победителей, вошедших в объем квоты системному оператору для включения в суточный график производства-потребления электрической энергии; получение подтверждения от системного оператора о включении в утвержденный суточный график производства/потребления электрической энергии купленных объемах электрической энергии цифровыми майнерами по итогам централизованных торгов для цифровых майнеров; уведомление оператором рынка централизованной торговли цифровых майнеров и единого закупщика электрической энергии о результатах централизованных торгов для цифровых майнеров.

Процедура проведения централизованных торгов для энергопроизводящих организаций включает в себя:

получение от системного оператора информации о доступных в операционных сутках почасовых значениях по каждому энергоузлу ЕЭС РК минимально и максимально допустимых объемов продажи электрической энергии; получение от единого закупщика электрической энергии информации о почасовых величинах потребления электрической энергии по зонам ЕЭС РК и список энергопроизводящих организации, с указанием почасовых объемов мощностей, выставляемых на продажу; подачу энергопроизводящими организациями заявки на участие в централизованных торгах электрической энергией для энергопроизводящих организаций, с указаниями технических параметров работы станции/блока (агрегата); расчет цен и объемов централизованных торгов; составление оператором рынка централизованной торговли реестра сделок, заключенных на централизованных торгах электрической энергией для энергопроизводящих организаций, с указанием наименования, цены и объемов электрической энергии; передача реестра сделок, заключенных на централизованных торгах электрической энергией для энергопроизводящих организаций системному оператору; получение подтверждения от системного оператора о включении в утвержденный суточный график производства/потребления электрической энергии проданных объемов электрической энергии энергопроизводящими организациями по итогам централизованных торгов для энергопроизводящих организаций; уведомление оператором рынка централизованной торговли энергопроизводящих организаций и единого закупщика электрической энергии о результатах централизованных торгов для энергопроизводящих организаций.

Организация и проведение централизованных торгов электрической энергией для цифровых майнеров

Централизованные торги электрической энергией для цифровых майнеров проводятся ежедневно.

Длительность торговой сессии составляет 30 минут, с 09-30 до 10-00 часов (по времени Астаны) суток, предшествующим операционным.

Заявка на участие в торговой сессии должна содержать следующие данные:

номер заявки;

БИН (ИИН) участника торгов;

краткое наименование организации (или ИП) участника торгов, присвоенное оператором рынка централизованной торговли;

вид заявки на участие в торговой сессии (на покупку);

объем электрической энергии на каждый час, заявляемый на покупку, объем указывается в тыс.кВт*ч с кратностью 0,001 тыс.кВт*ч;

цена покупки электрической энергии по каждому часу, цена указывается в тенге/кВт*ч без учета НДС с кратностью 0,01 тенге/кВт*ч.

Во время торговой сессии, цифровые майнеры имеют возможность изменять в заявке цену и объем электрической энергии в пределах внесенной суммы предоплаты путем подачи заявки взамен ранее поданной.

Централизованные торги для цифровых майнеров считаются не состоявшимися в следующих случаях:

при отсутствии информации о суммах предоплаты цифровых майнеров от единого закупщика электрической энергии в установленные сроки;

в электронную систему торговли подали заявку на участие в торговой сессии на покупку электрической энергии менее 2 (двух) цифровых майнеров.

По итогам торговой сессии формируется предварительный реестр победителей, вошедших в объем квоты с указанием:

наименования цифровых майнеров вошедших в объем квоты;

почасовые объемы электрической энергии по каждому цифровому майнеру;

почасовые цены покупки электрической энергии каждого цифрового майнера.

Отбор победителей начинается с самой высокой заявленной цены на покупку электрической энергии цифровыми майнерами.

Организация и проведение централизованных торговэлектрической энергией для энергопроизводящих организаций

Централизованные торги электрической энергией для энергопроизводящих организаций проводятся ежедневно методом одностороннего аукциона.

Единый закупщик для проведения централизованных торгов электрической энергией для энергопроизводящих организаций предоставляет оператору рынка централизованной торговли в срок до 11-10 часов дня проведения торгов в цифровом виде почасовую величину потребления электрической энергии по зонам ЕЭС РК. В течение 5 минут после получения этих данных оператор рынка централизованной торговли размещает их на своем интернет ресурсе.

Заявка на участие в торговой сессии должна содержать следующие данные:

номер заявки;

БИН участника торгов;

краткое наименование организации участника торгов, присвоенное оператором рынка централизованной торговли;

вид заявки на участие в торговой сессии (на продажу "цельная", "блочно (агрегат)");

статус заявки на участие в торговой сессии ("Заявка", "Взамен ранее поданной");

почасовой объем электрической энергии, заявляемый на продажу. При этом суммарный объем заявки на участие в торговой сессии равен объему переданному системным оператором. Объем указывается в тыс.кВт*ч с кратностью 0,001 тыс.кВт*ч;

почасовые цены продажи электрической энергии не выше предельного тарифа, умноженных на соответствующие часовые ставки, цена указывается в тенге/кВт*ч без учета НДС с кратностью 0,01 тенге/кВт*ч;

принцип "итерация";

скорость набора нагрузки (станции или блока);

скорость сброса нагрузки (станции или блока);

минимальное непрерывное количество часов работы (станции или блока);

технологический минимум (станции или блока);

фамилия и инициалы оператора участника торгов.

Заявка на участие в торговой сессии не может подаваться на операционные сутки, итоги по которым уже подведены ранее. Объем электрической энергии, указанный в заявке на участие в торговой сессии на продажу, изменению не подлежит.



Централизованные торги для энергопроизводящих организаций объявляются несостоявшимися в случаях:

при проведении технической экспертизы системный оператор не включил объемы продаж электрической энергии по результатам централизованных торгов электрической энергией для энергопроизводящих организаций в суточный график производства/потребления электрической энергий;

отсутствие заявки на участие в торговой сессии на продажу электрической энергии;

отсутствие информации от системного оператора о минимально и максимально допустимом объеме продажи электрической энергии по каждому энергоузлу;

отсутствие величины потребления ЕЭС РК, предоставляемой единым закупщиком электрической энергии.

Подведение итогов торгов

По итогам централизованных торгов поставка/потребление электрической энергии осуществляется участниками торгов на основании сделок, заключаемых на централизованных торгах с единым закупщиком электрической энергии.

Итоги централизованных торгов подлежат согласованию системным оператором до 16-00 часов (по времени Астаны) суток, предшествующих операционным, и в случае их реализуемости, включаются в суточный график производства/потребления электрической энергий.

До 16-10 часов (по времени Астаны) суток, предшествующих операционным, оператор рынка централизованной торговли направляет участникам торгов и единому закупщику, с применением электронной почты, уведомления о результатах состоявшихся централизованных торгов с указанием заключенных на централизованных торгах сделок, определенных цен сделок на каждый час операционных суток, объемов электрической энергии, проданных участниками торгов.

Оператор рынка централизованной торговли один раз в расчетный период выписывает и направляет участнику торгов акт выполненных работ (оказанных услуг) через СЭД для подписания с применением ЭЦП.

Участник торгов рассматривает полученный акт выполненных работ (оказанных услуг) и направляет оператору рынка централизованной торговли в течении 5 рабочих дней подписанный с применением ЭЦП акт выполненных работ (оказанных услуг) через СЭД.

Приказ введен в действие 1 июля 2023 года.