Западноказахстанские школьники стали чемпионами в робототехнике

В Алматы прошел международный чемпионат робототехники "Haileybury International First Championship 2023". В чемпионате приняли участие лучшие команды из разных стран.

От Западно-Казахстанской области в конкурсе приняли участие две команды: "HighTech" из Дворца школьников и "Jaiq", которые в итоге завоевали звание абсолютного чемпиона.



"С каждым годом количество детей, увлекающихся робототехникой, увеличивается. Наша задача – создать им все возможности для учебы и занятий в центрах дополнительного образования. Ведь, как мы видим, школьники показывают отличные результаты в этой сфере. Успехи в науке, технике, инженерии будут способствовать развитию нашей страны в будущем. Ваши достойные победы станут стимулом для других ребят. Поздравляю с успешным результатом", – сказал заместитель акима Западно-Казахстанской области Бакытжан Нарымбетов на встрече с юными робототехниками.

Роботы и вся роботизированная техника, которые буквально вчера еще были фантастикой, быстрыми темпами вошли в нашу повседневную жизнь. Благодаря "умным" устройствам, открываются глобальные возможности в любой сфере деятельности, упрощая и улучшая быт человека. Главная цель чемпионата по робототехнике – развитие навыков в области физики, математики и других предметов, обмен опытом с зарубежными командами, укрепление международных связей и дружбы между школьниками из разных стран.

Фото: Мади Салық

"Возраст участников чемпионата составлял 10-18 лет. От нашего региона на чемпионат поехали две команды по шесть человек, это ученики разных школ Уральска. Всего в чемпионате приняли участие 50 групп школьников из пяти стран. Недавно наша команда была чемпионом Центральной Азии на конкурсе в Астане. А на этом международном конкурсе мы стали абсолютными чемпионами, оставив позади крупные команды. Дети очень радовались, ведь ребята обошли участников из Греции, Узбекистана, Астаны, а в финале победили команду из Дубая. Чемпионат проходил по пяти категориям, наша команда набрала 355 баллов, став абсолютным чемпионом", – отметил руководитель секции робототехники Нурбол Мұсаұлы.

Кабинет робототехники находится во Дворце школьников и оснащен самыми современными устройствами. При помощи новейших программ ребята создают здесь 3D-модели своих проектов, а также собирают роботов с разным функционалом. В этом году благотворительный фонд "Саби" подарил школьникам инновационное оборудование на 28 миллионов тенге. Теперь кабинет робототехники укомплектован современной интерактивной техникой, базовыми и ресурсными комплектами Lego, ArduOne, 3D принтером, роботами, конструкторами и другим оборудованием для школьников 1-11 классов. И ребята уже показывают отличные результаты, занимаясь любимым увлечением. Отметим, что в августе команда из Уральска примет участие в международном чемпионате в Китае.