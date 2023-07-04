Журналисты ЗКО отметили свой профессиональный праздник

В Западно-Казахстанской области журналисты отметили свой профессиональный праздник.

На торжественном мероприятии, посвященном Дню работников средств массовой информации, аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев наградил лучших представителей этого древнейшего ремесла, для которого важно умение работать с информацией, владеть словом и объективно обозревать то, что происходит вокруг.

"На сегодня в области функционируют 75 средств массовой информации, из которых шесть телеканалов, 53 газеты, 14 журналов и два информационных агентства. Каждый из сотрудников телевидения, интернет-сайтов и периодической печати вносит значимый вклад в формирование общественного мнения, в информирование жителей обо всех важных новостях региона, страны и всего мира. Труд журналиста ценен во все времена. Это накладывает определенную долю ответственности, побуждая его взвешенно и серьезно относится к каждому своему слову. Журналистику принято считать творческой профессией, поэтому я желаю каждому из вас творческих успехов, здоровья и благополучия", – сказал аким области.

Нагрудным знаком "Ақпарат саласының үздігі" отмечен труд редактора областного телеканала "Aqjayiq" Татти Утегалиевой и корреспондента областной общественно-политической газеты "Орал өңірі" Гульбаршын Ажгереевой.

Почетной грамотой от имени министра информации и общественного развития РК награждены: корреспондент Жанибекской районной общественно-политической газеты "Шұғыла" Аскар Кусаинов, видеоинженер телеканала "ТДК-42" Александр Грабарев, собственный корреспондент республиканской газеты "Казахстанская правда" по ЗКО Наталия Портнягина.

Фото: Мади Салық

Медаль "БҚО үздік ақпарат қызметкері" вручили главному редактору областной общественно-политической газеты "Приуралье" Токтару Кенжегалиеву, заместителю главного редактора областной общественно-политической газеты "Орал өңірі" Нуртаю Текебаеву, редактору Теректинской районной общественно-политической газеты "Теректі жаңалығы" – "Теректинская новь" Адилету Орынбасарову, поэту, бывшему главному редактору Жангалинской районной общественно-политической газеты "Жаңарған өңір" Умирзаку Акбасову, поэту, бывшему главному редактору Сырымской районной общественно-политической газеты "Сырым елі" Махмету Кажиахметову, председателю Клуба журналистов АНК ЗКО Асланбеку Губашеву, редактору областного телеканала "Aqjayiq" Рауану Диалиеву, звукорежиссеру телеканала Aqjayiq Раулю Бишаеву, техническому директору телеканала "ТДК-42" Евгению Старцеву, видеооператору телеканала "ТДК-42" Антону Астахову, собственному корреспонденту газеты "Қазақстан дәуірі" Ляззат Кажымовой, главному редактору журнала "Соқпақ" Куралай Кайырлиевой, ветерану областного телеканала "Aqjayiq" Саре Набиуллиной.

Фото: Мади Салық

Ряд сотрудников СМИ был отмечен благодарственными письмами от имени акима области. Праздничное мероприятие завершилось концертной программой, в которой приняли активное участие сами журналисты.

