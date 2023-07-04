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Директор "Бешикташа": Нам нужен казахстанский полузащитник Бахтиёр Зайнутдинов

Футбол Переход Бешикташ Фото: Instagram/kff_team
Руководитель известного турецкого футбольного клуба "Бешикташ" Джейхун Казанджи объявил о планах команды пригласить игрока сборной Казахстана и московского ЦСКА Бахтиёра Зайнутдинова, сообщает Zakon.kz.

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Директор "Бешикташа" заявил, что в данное время ведутся переговоры о заключении контракта с самым дорогостоящим футболистом Казахстана. Ведущий игрок казахстанской дружины привлек внимание турецкой стороны из-за его документов. С недавних пор, футболисты тюркских государств, выступающих в турецком первенстве, не считаются легионерами. 

"Есть футболисты, с которыми мы познакомились из-за правила казахского паспорта. Нам нужен казахстанский полузащитник Бахтиёр Зайнутдинов, который играет в ЦСКА".Джейхун Казанджи, директор Бешикташа

Также Казанджи подтвердил, что хочет пригласить в состав "Бешикташа" Далера Кузяева ("Зенит") и Даниэля Амарти ("Лестер"). С этими игрокам ситуация будет ясна до конца этой недели.

Футбол 3 место Турция

Фото: Instagram/BESIKTAS

В прошедшем сезоне "Бешикташ" завоевал бронзовые медали турецкого чемпионата, набрав итоговые 78 очков после 36 игр. "Черные орлы" пропустили вперед себя "Галатасарай" и "Фенербахче".

В рейтинге Transfermarkt Бахтиёр Зайнутдинов является самым дорогостоящим игроком среди казахстанцев. Воспитанника жамбылского футбола, который ныне защищает цвета московского ЦСКА, оценивают в пять миллионов евро. 

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