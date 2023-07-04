Более 100 человек тушат пожар на вершине горы в Жамбылской области

Пожар на вершине горы в Жамбылской области тушат 45 сотрудников ДЧС, 30 пожарных-добровольцев и 30 работников лесничества, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК 4 июля, в горах Жамбылской области произошел пожар. На вершине одной из гор загорелась сухая трава. Сейчас возгорание удалось локализовать, но борьба с огнем продолжается.





"Сегодня в 8:38 локализовано загорание сухой травы в горной местности в районе имени Т. Рыскулова Жамбылской области. Горение происходит на вершине горы, площадь устанавливается", – говорится в сообщении.

В тушении пожара участвуют 45 человек личного состава и шесть единиц специальной техники ДЧС Жамбылской области, 30 человек и пять единиц техники добровольных пожарных формирований, 30 человек и две единицы техники от лесного хозяйства.

Ранее в июне крупный пожар произошел в горах Восточно-Казахстанской области.