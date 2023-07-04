Пожар на вершине горы в Жамбылской области потушили

Возгорание сухой травы на площади в 48 га на вершине одной из гор в Жамбылской области благополучно ликвидировали, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК 4 июля, благодаря усилиям пожарных возгорание на вершине горы в Жамбылской области полностью ликвидировали в 10:30. Площадь пожара составила 48 гектаров.

Ранее стало известно, что в горной местности Жамбылской области начался пожар. В тушении огня участвовали более ста человек – сотрудники регионального ДЧС, пожарные-добровольцы и работники лесничества, а также 13 единиц техники.