Звезда "Ливерпуля" Стивен Джеррард возглавил клуб "Аль-Иттифак" из Саудовской Аравии
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43-летний британский специалист заключил контракт с "Аль-Иттифаком" до 2025 года, сообщили 3 июля в пресс-службе клуба. Джеррард приступит к своим обязанностям в начале нынешнего сезона. До прихода на Ближний Восток английский тренер возглавлял "Астон Виллу" и "Рейнджерс".
"Без сомнения, приход Джеррарда станет дополнением и подъемом нашей лиги, так как он является первым английским тренером, который будет трудиться в Саудовской Аравии. Надеемся, что его поддержка придаст импульс нашей команде, и результаты в предстоящем сезоне будут хорошими", – сказал Халед Аль-Дабель, президент "Аль-Иттифака".
По информации некоторых источников, Стивен Джеррард намерен усилить свой новый коллектив двумя звездами из английской премьер-лиги. Наставник "Аль-Иттифака" хочет видеть в команде капитана "Ливерпуля" Джордана Хендерсона и Пьера-Эмерика Обамеянга из "Челси".
"Аль-Иттифак" прошедший сезон в чемпионате Саудовской Аравии завершил на седьмой позиции, набрав 37 баллов после 30 игровых туров.
Ранее стало известно, что новый тренер сборной Саудовской Аравии станет самым высокооплачиваемым в мире.