Китай призвал Японию приостановить сброс радиоактивной воды в море

Китай призвал приостановить реализацию японского плана по выпуску радиоактивной воды из разрушенной цунами атомной станции Фукусима в море в преддверии доклада ООН, на котором, как ожидается, дадут одобрение этому плану, сообщает Zakon.kz.

Пекин осудил этот план как "крайне безответственный", когда о нем объявили в 2021 году. Власти Китая подтвердили свое несогласие во вторник, когда глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси начал четырехдневный визит, в ходе которого он должен представить результаты проверки безопасности.



Через свое посольство в Японии Китай заявил, что доклад МАГАТЭ не может быть "пропуском" для сброса воды, и призвал приостановить его действие.

На прошлой неделе представитель министерства иностранных дел страны заявил, что Пекин призвал Японию "серьезно отнестись к международным и внутренним проблемам, прекратить насильственное осуществление плана сброса воды в океан" и "подвергнуть себя строгому международному надзору".

Министерство иностранных дел Японии заявило, что оно неоднократно пыталось объяснить официальным лицам Пекина научную основу позиции Токио, но его предложения проигнорировали.

Местные японские рыболовецкие общины также выступили против плана, заявив, что он уничтожит более чем десятилетнюю работу по восстановлению их отрасли, а потребители, скорее всего, будут избегать их улова, что приведет к резкому падению цен.

Япония не назвала дату сброса воды, который будет происходить в течение 30-40 лет до окончательного рассмотрения МАГАТЭ и официального одобрения со стороны национального органа ядерного регулирования Tokyo Electric Power (Tepco). Окончательное решение регулирующего органа может быть принято уже на этой неделе.

План предусматривает использование 1,3 млн тонн воды для охлаждения топливных стержней на АЭС Фукусима, которая была повреждена в результате мощного землетрясения и цунами в 2011 году.

Правительство Японии и Tokyo Electric Power утверждают, что воздействие на окружающую среду и здоровье людей будет незначительным, поскольку очищенная вода будет выпускаться постепенно, после разбавления большим количеством морской воды.

По данным МАГАТЭ, атомные станции по всему миру используют аналогичный процесс для утилизации сточных вод, содержащих низкие концентрации трития и других радионуклидов.