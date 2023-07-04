Как в Алматы отпразднуют День столицы

Праздничный концерт, флешмобы, круглые столы, выставки, лекции, экспозиции и вечера поэзии запланированы в Алматы в рамках празднования Дня столицы. Об этом 4 июля корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе акимата южной столицы.

4 июля в 19:00 в музее музыкальных инструментов им. Ыхласа состоится концерт "Асқақтай бер, Астана" с участием группы Made in KZ, 5 июля в 14:00 в Alatau creative hub пройдет книжная выставка "Жарқырап, жайнай бер, Астана!" и интеллектуальная игра для детей.

6 июля в 20:00 на площади Абая состоится праздничный концерт, посвященный 25-летию столицы. На сцене выступят Луина, Ziruza, Akim, Kyle Ruh, Bonapart, C.C.Tay, Malika Yes, Aya Funk, группы Rin'Go, "Жігіттер", "Бақай" и другие звезды казахстанской эстрады.

Также праздничные мероприятия состоятся во всех районах города:

в Наурызбайском районе: концертная программа состоится 5 июля в 11:00 в центре инновационного творчества по адресу мкр. Шугыла, 347/4;

в Алатауском районе: празднование по случаю Дня столицы состоится 5 июля в 17:00 на территории Атлетической деревни по адресу мкр. Нуркент 5/2;

в Турксибском районе: праздничное мероприятие с участием звезд эстрады и художественных коллективов в честь Дня столицы пройдет 5 июля в 18:00 на Арбате по улице Сауранбаева. Продолжится вечер кинопоказом под открытом небом в 20:30;

в Ауэзовском районе: праздничный концерт в честь празднования Дня столицы пройдет 6 июля в 11:00 в Family парке;

в Медеуском районе: праздничный концерт с участием творческих коллективов в честь Дня столицы состоится 6 июля в 11:00 в Центральном парке культуры и отдыха, ул. Гоголя, 1;

в Алмалинском районе: праздничный концерт в честь Дня столицы пройдет 6 июля в 17:00 на территории ТРЦ MEGA Park;

в Бостандыкском районе: праздничный концерт состоится 6 июля в 18:00 в амфитеатре ТРЦ Mega Center Alma-Ata.

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Ранее в акимате Астаны сообщили, что в 2023 году салюта на День столицы не будет. Однако к 25-летию города планируется провести более 100 мероприятий. Порядка 90 из них – бесплатные для всех горожан и гостей столицы.

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По словам акима Астаны Жениса Касымбека, отмена салюта никак не связана с какими-либо ассоциациями. Просто общественность города тоже этого не просит, поэтому не проводится фейерверк, добавил градоначальник.