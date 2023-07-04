В Павлодаре работников в манипуляторе ударило током, двое – в реанимации

4 июля в Усольском микрорайоне Павлодара, около остановки "Вектор", при поведении работ по обрезке деревьев упал подъемник манипулятора, внутри которого были люди, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали а областном ДЧС, на пульт "112" вызов поступил в 9:28. На место выехали четыре спасателя, четыре сотрудника центра медицины катастроф, службы "102" и "103".

Выяснилось, что при проведении работ по обрезке деревьев люлька манипулятора коснулась линий электропередач, в следствие чего троих человек ударило электрическим током. Их доставили в больницу.

Обновлено в 12:46

В областном управлении здравоохранения корреспонденту Zakon.kz рассказали, что пострадавших (один 2000 и двое 2002 годов рождения) доставили в Павлодарскую городскую больницу №1.

"Двое – в реанимации, состояние – тяжелое. (Получили. – Прим. ред.) 30% и 40% ожога. Один – в ожоговом отделении, 2% ожога". Пресс-служба УЗ Павлодарской области

3 июня 2023 года трехлетняя девочка, купаясь в искусственном водоеме в Аксу, получила удар током. Медики госпитализировали ребенка в тяжелом состоянии. На момент приезда врачей малышка не шла на контакт, ее оглушило электроразрядом. По приезду в местную больницу девочку поместили в реанимационное отделение. Спустя несколько часов после госпитализации врачи отметили улучшение в состоянии маленькой пациентки, его квалифицировали как "средней тяжести".

