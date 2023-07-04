Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Павлодаре работников в манипуляторе ударило током, двое – в реанимации

В Павлодаре работников в манипуляторе ударило током, двое – в реанимации Фото: Zakon.kz
4 июля в Усольском микрорайоне Павлодара, около остановки "Вектор", при поведении работ по обрезке деревьев упал подъемник манипулятора, внутри которого были люди, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали а областном ДЧС, на пульт "112" вызов поступил в 9:28. На место выехали четыре спасателя, четыре сотрудника центра медицины катастроф, службы "102" и "103".

Выяснилось, что при проведении работ по обрезке деревьев люлька манипулятора коснулась линий электропередач, в следствие чего троих человек ударило электрическим током. Их доставили в больницу.

Обновлено в 12:46

В областном управлении здравоохранения корреспонденту Zakon.kz рассказали, что пострадавших (один 2000 и двое 2002 годов рождения) доставили в Павлодарскую городскую больницу №1.

"Двое – в реанимации, состояние – тяжелое. (Получили. – Прим. ред.) 30% и 40% ожога. Один – в ожоговом отделении, 2% ожога".Пресс-служба УЗ Павлодарской области

3 июня 2023 года трехлетняя девочка, купаясь в искусственном водоеме в Аксу, получила удар током. Медики госпитализировали ребенка в тяжелом состоянии. На момент приезда врачей малышка не шла на контакт, ее оглушило электроразрядом. По приезду в местную больницу девочку поместили в реанимационное отделение. Спустя несколько часов после госпитализации врачи отметили улучшение в состоянии маленькой пациентки, его квалифицировали как "средней тяжести".

Читайте также

Шестилетний ребенок попал в реанимацию после столкновения двух катеров в Атырау

Насколько можно обеспечить безопасность на АЭС на фоне аварии на ТЭС МАЭК

Ноутбук, монитор, шнуры: в Астане женщина выбросила вещи из окна на летник

Динара Халдарова
Павлодар
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Коллаж
Главное за день: побег сына Турлыханова, дело Мухамедиулы, стоимость LRT, выплата на погребение
Как будут выплачивать бозовую пенсионную выплату и пенсию по возрасту в Казахстане
Как будут выплачивать базовую пенсионную выплату и пенсию по возрасту в Казахстане
солдат
Военная полиция нашла сбежавшего из воинской части сына Даулета Турлыханова
Как выплачивают АСП с 1 июля: новые правила
Как выплачивают АСП с 1 июля: новые правила
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления