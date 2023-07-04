Прогноз по крипторынку: пробьет ли биткоин уровень в 40 тысяч долларов

Биткоин продемонстрировал бычий тренд, начав резкий подъем со второй половины июня, на текущий момент закрепившись на отметке в 31,1 тыс. долларов. О ситуации на рынке и прогнозах на ближайшую перспективу сообщает Zakon.kz.

Рост интереса к криптовалютам во второй половине июня, привел к росту биткоина (BTC) и других основных криптовалют до новых 12-месячных максимумов. Курс BTC достиг отметки выше 31 тысячи долларов.

Фото: РБК

Несмотря на колебания, и в целом негативный новостной фон, за минувший месяц курсу BTC удалось подрасти примерно на 14%. Похоже, решение крупнейших инвесткомпаний BlackRock и Fidelity Investments выйти на крипторынок, а также объявление CME Group о запуске новых фьючерсов на соотношение ETH/BTC, все же прибавили инвесторам оптимизма.



Согласно оценке аналитиков CoinShares приток средств в криптовалютные инвестиционные продукты с 24 по 30 июня составил 124,7 млн долларов против 199,1 млн долларов неделей ранее.

Фото: CoinShares

В инвестиционные продукты цифровых активов за вторую неделю июня приток составил 125 млн долларов, в результате чего за последние две недели приток составил 334 млн долларов, что составляет почти 1% от общего объема активов под управлением (AuM). Биткойн оставался в центре внимания инвесторов. Здесь наблюдается приток в размере 123 млн долларов, при этом приток за последние 2 недели составил 98% всех потоков цифровых активов.

Что стало причиной падения курса в начале июня

Падение курса самой крупной криптовалюты спровоцировало сообщение The Wall Street Journal о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила Nasdaq и Cboe Global Markets, что заявки которые компании подали в этом месяце на биржевые фонды биткойнов от имени различных учреждений, "недостаточно четкие или исчерпывающие".

После заявлений SEC цена биткоина снизилась более, чем на 5%. В моменте цена опускалась ниже 30 000 тыс. долларов — до 29 846 тыс. долларов.

Напомним, что цена биткоина начала расти после того, как 15 июня BlackRock подала заявку на спотовый биткоин ETF в США - iShares Bitcoin Trust.

К текущему моменту, ни одна управляющая активами компания не получила одобрение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) на такой биржевой инвестиционный фонд (ETF). Примеру BlackRock последовали еще несколько компаний - WisdomTree, Invesco, Bitwise, ARK Invest и Fidelity, и также представили заявки на ETF. Хотя такого шага не оценили в SEC, обосновав это решение, по словам источников издания, тем что в заявлениях инвесткомпаний недостаточно информации касательно так называемого Соглашения о совместном наблюдении для предотвращения мошенничества и манипулирования рынком.

Впрочем, биржи могут обновить свои заявки и повторно заполнить их. И этот момент можно рассматривать как положительный знак для рынка. По крайней мере, в понедельник, 4 июля, фондовая биржа Nasdaq заключила партнерство с криптобиржей Coinbase и повторно подала заявку на запуск спотового ETF на биткоин от компании BlackRock.

Другим важным событием для крипторынка стала новость о том, что европейский партнер Binance Paysafe компания Payment Solutions прекратит поддержку криптобиржи в сентябре. По данным СoinDesk Binance сменит провайдера для пополнения и снятия средств в евро посредством банковского перевода. Ранее SEC подала в суд на Binance и генерального директора Чанпэна Чжао за нарушение нескольких федеральных законов о ценных бумагах.

Небольшой прогноз на перспективу

На текущий момент институциональные фонды аккумулируют биткоин, отмечают аналитики QryptoQuant. По их мнению, это признак уверенности крупных игроков в долгосрочных перспективах цифрового золота.

Фото: QryptoQuant

Аналитика ARK Invest Яссин Эльманджер также считает, что решение инвесткомпаний о создании биржевого фонда на базе BTC сигнализирует о том, что "крупные игроки позитивно оценивают долгосрочные перспективы цифрового актива".

По крайней мере, если заявки на спотовый ETF будут одобрены, то это даст инвесторам понять, что первая криптовалюта является законным активом и инвестор может купить BTC лишь одним нажатием кнопки на биржевой платформе.

С точки зрения основателя торговой трейдинговой платформы Eight Михаэля ван де Поппе, текущее движение цены биткоина на рынке может пробить уровень в 38 – 42 тыс. долларов.

Но не все инвестиционные гуру придерживаются положительного настроя. Известный критик биткоина, президент Euro Pacific Capital Питер Шифф довольно скептически настроен к восхождению BTC. В интервью Coingeek он отметил, что падение первой криптовалюты – это лишь "вопрос времени, когда окончательный крах уничтожит BTC".

"Пик, который мы наблюдали в 2021 году, около 70 000, — это все. Сейчас мы просто формируем массивную вершину, и в конечном итоге биткоин взорвется". Питер Шифф

В целом на текущий момент не наблюдается никаких технических препятствий для продвижения курса биткоина к уровню 40 тыс. долларов. По крайней мере до 12 августа – когда наступает дедлайн от SEC по решению об утверждении первого биткоин-ETF.