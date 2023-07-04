Елена Рыбакина начинает защиту чемпионского титула на Уимблдоне

4 июля на турнире "Большого шлема" в Лондоне стартуют две казахстанские теннисистки.

Шелби Роджерс (США) – Елена Рыбакина (Казахстан). 18:30 (время Астаны)

Елена Рыбакина впервые в карьере будет защищать титул чемпионки турнира "Большого шлема".

В последнее время состояние сильнейшей теннисистки Казахстана и третьей ракетки мира вызывает опасение у ее фанатов. Все началось еще месяц назад на "Ролан Гаррос", с которого она снялась из-за подхваченного в Париже вируса.

Затем через две недели Рыбакина выиграла один матч на траве на турнире WTA 500 в Берлине, но во втором круге потерпела сенсационное поражение от хорватки Донны Векич (7:6, 3:6, 4:6). И от старта в следующем турнире WTA 500 в Истборне она отказалась.

Все это теннисистка объясняла тем, что не восстановилась на 100%. Но теперь, судя по ее заявлениям на пресс-конференции, Елена готова приступить к битве. Похоже, что предыдущими травяными турнирами казахстанка пожертвовала, чтобы дать всем жару на Уимблдоне.

"Думаю, я готова к турниру. Конечно, есть много хороших теннисисток. Даже первый круг не всегда бывает легким, но подготовка, которую мы провели с командой, была достаточно хорошей. Надеюсь, с каждым матчем буду чувствовать себя все лучше. Чем чаще я буду проводить матчи на траве, тем увереннее буду играть. Мы уже несколько раз играли с Шелби. Она сильный игрок, у нее очень хорошие подачи, играет агрессивно, так что мне будет непросто. Постараюсь сделать все, что в моих силах", – сказала Рыбакина перед стартом турнира.

Но говоря, что ей будет непросто, Рыбакина, мягко говоря, скромничала. Во всяком случае, если она действительно восстановилась, то без проблем должна преодолеть барьер первого круга. На газоне казахстанка считается одной из лучших в мире. А вот Роджерс, занимающая в рейтинге WTA 49 место, на этом покрытии вообще не блещет. Агрессивная игра и хорошие подачи не помогли американке в четырех последних матчах – именно столько составляет ее серия поражений. На траве до старта Уимблдона она провела всего один матч, в котором проиграла колумбийке Марии Осорио (4:6, 4:6).

Эксперты Olimpbet не сомневаются, что Рыбакина, если она полностью восстановилась, легко выйдет во второй круг Уимблдона – П1 – 6.73, П2 – 1.11. Но на победу Роджерс в двух сетах, если вдруг казахстанка все еще не вылечила вирус, предлагается хороший коэффициент – 9.

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Фото: Olimpbet

Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) – Юлия Путинцева (Казахстан). 22:30

Путинцева до старта Уимблдона провела на траве лишь один матч и тот проиграла. Это было в квалификации турнира в Истборне. Для нее это покрытие, мягко говоря, не самое удобное. На сегодня казахстанка занимает в рейтинге WTA 56 место и игрой в этом сезоне откровенно не блещет.

В соперницы Путинцевой досталась 13 ракетка мира Беатрис Хаддад-Майя. Теннисисток объединяет одно – они обе могут на характере вытащить матч против серьезных соперниц.

До Уимблдона бразильянка провела на траве два турнира. Сначала в Ноттингеме она проиграла в первом же круге, затем в Истборне во втором снялась прямо в середине матча. На "Ролан Гаррос" она дошла до полуфинала, где ее выбила из борьбы Ига Швёнтек. А вот переход с грунта на траву не задался. При этом не стоит забывать, что в прошлом году Хаддад-Майя выиграла на газоне два турнира и, в отличие от Путинцевой, на этом покрытии может проявить свое мастерство.

Аналитики Olimpbet отдают в этой встрече предпочтение представительнице Бразилии – П1 – 1.28, П2 – 3.72. Но, учитывая бойцовские качества Путинцевой, можно ожидать, что встреча получится затяжной – Тот (20.5) Б – 1.83.

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Фото: Olimpbet

Доминик Тим (Австрия) – Стефанос Циципас (Греция). 16:00

В мужском одиночном разряде одним из центральных сегодня станет матч, в котором пятая ракетка мира Стефанос Циципас сыграет против австрийца Доминика Тима, занимающего 91 место в рейтинге АТР.

К греку на Уимблдоне, несмотря на участие в нем Карлоса Алькараса и Новака Джоковича, приковано особое внимание. До сих пор в этом сезоне он не показал свой лучший теннис, но ожидается, что в Лондоне должен выстрелить.

После поражения в четвертьфинале "Ролан Гарроса" от Алькараса Циципас времени зря не терял. До старта Уимблдона он принял участие в трех турнирах на траве и провел два выставочных матча.

Тим, в отличие от своего оппонента, на газоне провел лишь одну встречу. Две недели назад в немецком Галле он в первом же круге уступил Александру Звереву (3:6, 4:6) и больше на этом покрытии не играл.

Трава даже в лучшие времена не считалась профильной для австрийского теннисиста. Но списывать его со счетов не стоит. Циципас и Тим уже десять раз встречались на корте и все эти матчи не проходили без упорной борьбы с обеих сторон.

Самый популярный букмекер Казахстана считает, что у грека больше шансов пройти во второй круг, тем более, что его соперник допускает много невынужденных ошибок – П1 – 5.15, П2 – 1.17. Коэффициент на то, что австриец выиграет один сет (1:3) – 3.3.

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