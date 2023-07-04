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Токаев: За 20 лет не удалось реализовать ни одного крупного экономического проекта под эгидой ШОС

Токаев: За 20 лет не удалось реализовать ни одного крупного экономического проекта под эгидой ШОС Фото: Министерство экологии и природных ресурсов
Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств – членов ШОС предложил создать совместный Инвестиционный фонд, сообщает Zakon.kz.

По его словам, преимуществами ШОС являются географическая связанность государств, транзитно-транспортные возможности, огромный рынок и взаимодополняемость экономик.

"Несмотря на это, следует признать, что за более чем 20 лет не удалось реализовать ни одного крупного экономического проекта именно под эгидой ШОС. Очевидным фактором является отсутствие механизмов финансового сопровождения проектной деятельности". Касым-Жомарт Токаев

В этой связи, президент Казахстана, предложил поручить Совету глав правительств рассмотреть возможность создания совместного Инвестиционного фонда и высказать предложения по данному важному проекту.

"Эффективной платформой для стимулирования прямых и портфельных инвестиций в региональные проекты ШОС может стать Международный финансовый центр "Астана", который вобрал в себя лучший опыт мировых финансовых институтов", – сказал президент Казахстана. 

Полный текст выступления Токаева на заседании Совета глав государств – членов ШОС можно почитать здесь.

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Анастасия Стативкина
ШОС Токаев Касым-Жомарт
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