Алматы и Туркестан выделил Токаев в выступлении на заседании Совета глав государств – членов ШОС

4 июля глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, выделил Алматы и Туркестан, сообщает Zakon.kz.

По его словам, одним из самых действенных инструментов сближения стран ШОС и народов является туризм.

"Пространство ШОС, охватывающее 45% населения планеты, является огромным туристическим рынком, потенциал которого, надо признать, еще не реализован. Казахстан предпринимает комплексные меры в данном направлении. С прошлого года у нас введен безвизовый режим для граждан Индии, Ирана и Китая, что будет способствовать развитию взаимного туризма между нашими государствами. На период председательства Казахстана в ШОС предлагаю объявить город Алматы туристической и культурной столицей Шанхайской организации сотрудничества". Касым-Жомарт Токаев

Как отметил глава государства, бескрайние просторы ШОС – это колыбель Евразийской цивилизации, а уникальный "шанхайский дух", символизирующий единение культур, – ее бесценное достояние.

"Важно последовательно продвигать наши общие идеалы и ценности в мире. Испокон веков казахская земля была местом пересечения цивилизаций, взаимопроникновения традиций и культур. И сегодня Казахстан готов всецело содействовать сохранению и продвижению общего богатого духовного наследия. В этой связи предлагаем запустить проект "Духовные святыни ШОС". Касым-Жомарт Токаев

Президент подчеркнул, что в Казахстане такой святыней мирового значения является Мавзолей выдающегося мыслителя Ходжи Ахмеда Яссауи.

"Мы планируем провести в сакральном городе Туркестане презентацию этого величественного памятника средневекового зодчества на Конференции ШОС "Золотая Орда и ее наследие". Уверен, такое масштабное мероприятие будет содействовать установлению более тесных гуманитарных связей между нашими странами". Касым-Жомарт Токаев

О чем еще говорил президент Казахстана, выступая 4 июля на заседании Совета глав государств – членов ШОС, можете прочитать здесь.