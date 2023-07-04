Токаев: Казахстан разработал проект новой стратегии развития ШОС

4 июля на заседании Совета глав государств – членов ШОС Касым-Жомарт Токаев сообщил, что разработан проект стратегии развития организации, сообщает Zakon.kz.

Глава государства отметил, что сегодня ШОС уверенно вступила на путь обновления, который открывает еще более широкие возможности.

"На новом этапе развития наша работа уже не может базироваться на устаревших подходах. В совместной работе по укреплению потенциала ШОС нам всячяески следует дистанцироваться от проблем двустороннего характера, а все усилия направить на реализацию имеющихся договоренностей. ШОС по-прежнему должна ассоциироваться именно с взаимопониманием, сотрудничеством во имя долгосрочных интересов наших народов. Считаю, настало время для принятия новой Стратегии развития Шанхайской организации сотрудничества. Казахстан разработал проект данного документа и планирует представить его в рамках своего предстоящего председательства", – сказал Токаев.

Он добавил, что новая Стратегия призвана расширить повестку ШОС по наиболее перспективным направлениям нашего взаимодействия.





"Дальнейшее совершенствование деятельности Организации станет важным шагом в деле эффективного реагирования на новые вызовы и адаптации ШОС к современным реалиям. Предлагаю к следующему Саммиту в Астане принять Концепцию усиления потенциала ШОС с должным учетом казахстанских предложений, направленных на достижение именно этой цели", – заключил президент.

В завершение выступления президент Казахстана пригласил участников заседания принять непосредственное участие в следующем саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане.