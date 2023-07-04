"Комплимент" от ресторана: как казахстанцам получить компенсацию за отравление

Буквально недавно в одном из кафе Кентау произошло массовое отравление, в результате которого пострадали 100 человек. Однако это не первый такой случай, с достаточно частой периодичностью в СМИ всплывают подобные факты.

Корреспондент Zakon.kz поговорил с заместителем председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Марал Рахимжановой и узнал, могут ли закрыть нашумевшее кафе, и как пострадавшим получить компенсацию за причиненный вред здоровью.

История кентауского кафе

27 июня после посещения одного из кафе города Кентау 58 человек госпитализировали с отравлением. Все пострадавшие связали свое заболевание с кафе "Ризык Рауаны".

В тот же день деятельность кафе приостановили, а местный Департамент санитарно-эпидемиологического контроля начал внеплановую проверку. В полиции по данному факту завели уголовное дело.

29 июня количество отравившихся увеличилось до 92 человек. Появились и первые результаты проверки, которые показали, что в кафе отсутствует программа производственного контроля, а повара и официанты не прошли полный медосмотр, и только у 12 из 20 имелись медицинские книжки.

Документы, удостоверяющие безопасность сырья и продукции также оказались неполными, а при хранении продуктов нарушались санитарные нормы – мясо, курица, молочные продукты, овощи и фрукты лежали в одном холодильнике. Также проверяющие выявили продукты с нарушением срока употребления.

На 3 июля количество жалоб на местное кафе возросло до 100.

Как рассказала заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Марал Рахимжанова, для лабораторного исследования была отобрана вся продукция кафе – готовые блюда и сырые продукты. Также проверили персонал, и шесть сотрудников оказались носителями золотистого стафилококка – у повара, курьера, посудомойки и официантов.

Интересно, что в прошлом году кафе дважды попадало в аналогичные ситуации. Первый случай был в августе 2022 года, тогда отравились восемь человек. Правда за нарушение саннорм владельца привлекли лишь к штрафу.

Но спустя всего месяц, в октябре 2022 года, с жалобами на отравление в этом же кафе, обратились за медпомощью 168 человек. Тогда же было заведено уголовное дело, его рассмотрели в суде, но приостановили по заявлению о примирении сторон.

"Фактически пострадало 168 человек, а уголовное дело было закрыто по заявлению следователя на основании отзыва заявления от восьми пострадавших. То есть мнение 160 граждан не было учтено. По данному факту Департамент СЭК Туркестанской области направил документы в прокуратуру для правовой оценки", – отметила Марал Рахимжанова.

Могут ли кафе закрыть?

В целом контроль и надзор за объектами общественного питания в Казахстане регулируется Предпринимательским кодексом. Данное кафе работало по уведомлению, поскольку объект был открыт как пункт питания на 46 мест.

"Наше государство говорит, что будет помогать добросовестному бизнесу. Это кафе сложно назвать добросовестным, однако в начале своей деятельности они заявили о себе именно так. И поскольку небольшие объекты с учетом системы оценки рисков работают по уведомлению, этим уведомлением они гарантируют, что все требования законов будут соблюдать", – сказала Марал Рахимжанова.

Фактически объекты общепита, в которых 50 и менее посадочных мест, относятся к типу небольшой эпидемиологической значимости и не проверяются при открытии. Проверить кафе или ресторан такого типа могут лишь внепланово, если имелся факт массового отравления.

В данном кафе уже три раза фиксировали резонансные случаи отравлений. По ч.1 статьи 304 Уголовного кодекса нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, заражение, облучение или отравление людей, – наказывается штрафом в размере до 2000 МРП (6 млн 900 тыс. тенге) или исправительными работами в том же размере, привлечением к общественным работам на срок до 600 часов. Также предусмотрено наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

"То есть этому кафе могут запретить заниматься деятельностью общественного питания. Но это будет зависеть от решения суда", – уточнила заместитель председателя Комитета санэпидконтроля.

Доверяй, но проверяй

Независимый санэпидемиолог Садвакас Байгабулов поделился мнением о том, почему в Казахстане так часто происходят случаи массовых отравлений.

"В Казахстане санврачи уже полгода не проверяют не только объекты общепита, но и детсады, школы, предприятия торговли. Все потому, что Минздрав "проспал" сроки по разработке соответствующих нормативно-правовых актов, в которых бы содержались вопросы по проверкам и расследованиям. Соответственно, сейчас они не имеют права проверять объекты", – заявил Садвакас Байгабулов.

Вторая причина – мораторий на проверки МСБ, который ввели в 2019 году и продлили до 1 января 2024 года. По его словам, все это и привело к безответственности и безнаказанности недобросовестных предпринимателей.

Мы спросили у Министерства здравоохранения действительно ли на протяжении полугода санэпидслужбы не проверяли объекты общепита. И там это информацию опровергли.

Заместитель Комитета санэпидконтроля Марал Рахимжанова рассказала, что каждые полгода санитарно-эпидемиологические службы проводят проверки объектов на соответствие квалификационным требованиям. Соответствующий график сформировали еще в декабре прошлого года. Ознакомиться с ним можно на сайте Комитета санитарно-эпидемиологического контроля.

Также проводятся внеплановые проверки по обращениям физических и юридических лиц в случае, если имелись подтверждающие факты нанесенного ущерба здоровью.

"Но для внеплановой проверки должно быть как минимум пять отравившихся в этом кафе, потому что есть такое понятие, как "массовость". А если было всего одно обращение, то, скорее всего, отравление произошло из-за личного состояния здоровья и восприимчивости организма к тому или иному продукту. Однако в частном судебном порядке пострадавший все же может истребовать компенсацию", – объяснила она.

Что касается моратория на проверки МСБ, то он распространяется лишь на безосновательные проверки, когда нет соответствующих доказательств.

По данным Минздрава, за шесть месяцев этого года в целом по стране было проверено 258 объектов общепита, из них в 178 были выявлены нарушения. Среди основных: отсутствие документов о прохождении медосмотра у персонала, носительство возбудителей различных болезней среди персонала, в том числе среди тех, кто имел допуск к работе по поддельным медкнижкам. Кроме того, грубые нарушения санитарных правил – отсутствие заключения на объект работы без разрешения, производственное отсутствие контроля, нарушение условий приготовления, хранения, использование продукции с истекшим сроком и без документов.

Компенсация за "вкусный" обед

Наверное, многие знакомы с основными симптомами отравления – температура, многократная рвота и диарея. Однако не все обращаются за квалифицированной помощью.

Марал Рахимжанова настоятельно рекомендует в таких ситуациях вызывать врачей. Потому что без официального заключения медорганизации получить компенсацию за отравление не получится.

Уже в последующем отстоять свои права вам помогут адвокаты или же Ассоциации по защите прав потребителей. Но для этого нужно будет собрать доказательства:

медицинское заключение от врача;

чек об оплате за еду или выписка из банка;

свидетелей;

фото- или видеоматериалы.

Размер компенсации вы определяете самостоятельно как пострадавшая сторона. В ней учитываются расходы по чеку за ваш завтрак, обед или ужин, затраты на лечение, в том числе допускается компенсация за моральный ущерб и потерянные рабочие дни.

Специалист рассказала, что тариф пролеченного случая кишечной инфекции для детей составляет как минимум 77 тыс. тенге, а для взрослых около 70 тыс. тенге.

Все вышеперечисленное вы должны указать в претензионном письме и со своим представителем обратиться в кафе, где вы обедали. В случае, если там вам откажут в компенсации за, мягко говоря, доставленные неудобства, вы можете решить вопрос в судебном порядке.

Марал Рахимжанова отметила, что такие нарушения нельзя спускать с рук недобросовестным предпринимателям и рекомендовала решать все вопросы официально, обращаясь в суд, чтобы впредь такие случаи не повторялись.

Независимый санэпидемиолог Садвакас Байгабулов добавил, что также для порядка на объектах общепита следует проводить проверки чаще, хотя бы один раз в три месяца.

"А особенную опасность кафе и рестораны представляют летом, когда на улице высокая температура. Поэтому в летний период, начиная с мая и по сентябрь, желательно ежемесячно проверять объекты общепита. Потому что, к примеру, из-за жары те же продукты портятся быстрее", – заключил он.

Однако важнее всего в этом вопросе сознательность владельцев и сотрудников кафе и ресторанов, тогда, возможно, и в ужесточении проверок не будет необходимости.