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Аян Бейсенбаев завоевал бронзу Кубка Азии-2023 по триатлону

Аян Бейсенбаев завоевал "бронзу" Кубка Азии-2023 по триатлону Фото: Instagram/drs_kz
Казахстанский триатлонист Аян Бейсенбаев вошел в тройку призеров на Кубке Азии 2023 года, который прошел в южнокорейском городе Седжон, сообщает Zakon.kz.

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Уроженец Кокшетау Аян Бейсенбаев преодолел заданную дистанцию в категории Elite за 52 минуты и 54 секунды, уступив лидеру 20 секунд, сообщила Дирекция по развитию спорта в своем Instagram 4 июля.

Триатлон Бронза Кубок Азии

Фото: Instagram/drs_kz

"Золото" и "серебро" достались японским триатлонистам Аобе Ясумацу и Сато Рену. В соревнованиях приняли участие 85 спортсменов из 11 стран мира, в том числе 52 мужчины и 33 женщины.

Для Аяна Бейсенбаева это не первая медаль на международных состязаниях. Кокшетауский спортсмен ранее побеждал на этапе Кубка Африки по триатлону.

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