Аян Бейсенбаев завоевал бронзу Кубка Азии-2023 по триатлону
Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер
страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла,
Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK"
Уроженец Кокшетау Аян Бейсенбаев преодолел заданную дистанцию в категории Elite за 52 минуты и 54 секунды, уступив лидеру 20 секунд, сообщила Дирекция по развитию спорта в своем Instagram 4 июля.
Фото: Instagram/drs_kz
"Золото" и "серебро" достались японским триатлонистам Аобе Ясумацу и Сато Рену. В соревнованиях приняли участие 85 спортсменов из 11 стран мира, в том числе 52 мужчины и 33 женщины.
Для Аяна Бейсенбаева это не первая медаль на международных состязаниях. Кокшетауский спортсмен ранее побеждал на этапе Кубка Африки по триатлону.