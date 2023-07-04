Аян Бейсенбаев завоевал бронзу Кубка Азии-2023 по триатлону

Казахстанский триатлонист Аян Бейсенбаев вошел в тройку призеров на Кубке Азии 2023 года, который прошел в южнокорейском городе Седжон, сообщает Zakon.kz.

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Уроженец Кокшетау Аян Бейсенбаев преодолел заданную дистанцию в категории Elite за 52 минуты и 54 секунды, уступив лидеру 20 секунд, сообщила Дирекция по развитию спорта в своем Instagram 4 июля.





Фото: Instagram/drs_kz

"Золото" и "серебро" достались японским триатлонистам Аобе Ясумацу и Сато Рену. В соревнованиях приняли участие 85 спортсменов из 11 стран мира, в том числе 52 мужчины и 33 женщины.

Для Аяна Бейсенбаева это не первая медаль на международных состязаниях. Кокшетауский спортсмен ранее побеждал на этапе Кубка Африки по триатлону.

