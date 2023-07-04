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В Южной Корее миллиардер раздал по 70 тысяч долларов жителям своего города

корейский миллиардер Фото: Booyoung Group
Председатель Booyoung Group Ли Чжун Кын подарил около 70 тыс. долларов каждому из 280 домохозяйств в сельской деревне Унпён-ри, Сунчхон, где он вырос, сообщает Zakon.kz.

82-летний миллиардер также передал подарки, книги по истории и инструменты. Общая сумма пожертвований, включая денежные выплаты, оценивается примерно в 180 млн долларов.

Ли надеялся не привлекать внимания к теме пожертвований. Его главной целью было выразить свою благодарность всем жителям деревни, которые помогали защищать и поддерживать его родной город на протяжении многих лет. Ли и его компания также делали благотворительные пожертвования в Камбодже, Вьетнаме и Лаосе.

Ли начал свою карьеру в качестве застройщика недвижимости в 1970-х годах. Он считается пионером в сфере аренды квартир в Корее. Позже бизнес Booyoung распространился на другие сферы, включая гостиницы и поля для гольфа, и в итоге он стал 22-м по величине конгломератом в Корее с активами в 16 млрд долларов.

Ли также накопил более 1 млрд долларов личного состояния, что делает его одним из 30 богатейших людей страны. 

В 2004 году Ли арестовали по обвинению за уклонение от уплаты налогов и растрату средств компании. В 2018 году его вновь арестовали по аналогичным обвинениям. В итоге его приговорили к 2,5 годам лишения свободы, а затем освободили в 2021 году условно-досрочно.

Структура собственности Booyoung Group уникальна: ни один из 22 ее филиалов не зарегистрирован на фондовой бирже.

В отличие от других корейских магнатов, он до сих пор не передал свои акции родственникам, несмотря на свой возраст. Ему принадлежит 93,79% акций холдинговой компании Booyoung, которая сохраняет крупные контрольные пакеты акций во всех своих дочерних предприятиях.

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