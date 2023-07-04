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Почти все установки на нефтяном месторождении Каражанбас встали из-за аварии на МАЭК

Почти все установки на Каражанбасе встали из-за аварии на МАЭК Фото: pixabay
Из-за аварии на МАЭК и сбоя электроснабжения на нефтяном месторождении Каражанбас в Мангистауской области остановилась большая часть аппаратуры, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе АО "Каражанбасмунай" 4 июля, по состоянию на 11:20 суммарное ограничение электроэнергии для производственных объектов месторождения составляло 21,5 из 29 мегаватт. Из-за этого ограничения простаивают следующие технологические установки:

  • все 40 парогенераторных установок;
  • восемь газокомпрессорных установок;
  • 2000 из 2900 добывающих скважин;
  • опреснительный завод;
  • производительность дожимной насосной станции №2 понижена до 30% от номинальной, на блочной кустовой насосной станции (БКНС) простаивают семь насосов из 10;
  • производительность цеха подготовки и перекачки нефти (ЦППН) понижена до 70% от номинальной, на БКНС простаивают три насоса из 11.
"В текущем году суммарные прямые потери нефти составили более 23 тысяч тонн. Они связаны с 22 случаями аварийных отключений либо ограничений отпуска электроэнергии со стороны ТОО "МАЭК". При этом восемь случаев – с ограничениями мощности более 85% от нормальной, кроме того, растет средняя продолжительность времени действия ограничений", – подчеркнули в пресс-службе компании.

Ранее министр энергетики Алмасадам Саткалиев в кулуарах правительства рассказал, насколько будет обеспечена безопасность на АЭС, в случае ее строительства, на фоне аварии на МАЭК.

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Никита Дробны
Мангистауская область
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