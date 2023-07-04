Почти все установки на нефтяном месторождении Каражанбас встали из-за аварии на МАЭК

Из-за аварии на МАЭК и сбоя электроснабжения на нефтяном месторождении Каражанбас в Мангистауской области остановилась большая часть аппаратуры, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе АО "Каражанбасмунай" 4 июля, по состоянию на 11:20 суммарное ограничение электроэнергии для производственных объектов месторождения составляло 21,5 из 29 мегаватт. Из-за этого ограничения простаивают следующие технологические установки:

все 40 парогенераторных установок;

восемь газокомпрессорных установок;

2000 из 2900 добывающих скважин;

опреснительный завод;

производительность дожимной насосной станции №2 понижена до 30% от номинальной, на блочной кустовой насосной станции (БКНС) простаивают семь насосов из 10;

производительность цеха подготовки и перекачки нефти (ЦППН) понижена до 70% от номинальной, на БКНС простаивают три насоса из 11.

"В текущем году суммарные прямые потери нефти составили более 23 тысяч тонн. Они связаны с 22 случаями аварийных отключений либо ограничений отпуска электроэнергии со стороны ТОО "МАЭК". При этом восемь случаев – с ограничениями мощности более 85% от нормальной, кроме того, растет средняя продолжительность времени действия ограничений", – подчеркнули в пресс-службе компании.

Ранее министр энергетики Алмасадам Саткалиев в кулуарах правительства рассказал, насколько будет обеспечена безопасность на АЭС, в случае ее строительства, на фоне аварии на МАЭК.

