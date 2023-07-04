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Законодательство РК

Изменился порядок учетной регистрации коллекторских агентств

Изменен порядок учетной регистрации коллекторских агентств Фото: pexels
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка постановлением правления от 26 июня 2023 года внесло изменения в "Правила прохождения учетной регистрации и ведения реестра коллекторских агентств", сообщает Zakon.kz.

Из Правил исключено требование по представлению документов на бумажном носителе при учетной регистрации коллекторского агентства.

Помимо этого результат оказания государственной услуги по учетной регистрации коллекторского агентства будет направляться через портал в форме электронного документа. Ранее результат можно было получить также на бумаге.

Законом РК от 14 июля 2022 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам стимулирования инноваций, развития цифровизации, информационной безопасности и образования" внесены изменения в закон РК "О коллекторской деятельности", которыми устранена возможность подачи бумажных документов при учетной регистрации коллекторского агентства.

Таким образом, принятыми поправками Правила прохождения учетной регистрации и ведения реестра коллекторских агентств приведены в соответствие с действующим законодательством.

Постановление вводится в действие 2 сентября 2023 года.

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