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Известный португальский футболист будет играть за клуб из Саудовской Аравии

Чемпион Саудовской Аравии оформил еще один громкий трансфер Фото: Instagram/ittihadclub.sa
Клуб "Аль-Иттихад", который завоевал "золото" прошедшего сезона первенства Саудовской Аравии, заключил контракт с известным португальским футболистом Жотой Невешем, сообщает Zakon.kz.

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О трансфере клуб сообщил 4 июля в своих соцсетях. Тем самым "Аль-Иттихад" приобрел третьего известного игрока из Европы за последний месяц и превращается в одного из грандов азиатского футбола.

7 июня контракт с саудитами подписал знаменитый французский форвард "Реала" – Карим Бензема. Спустя две недели его соотечественник Нголо Канте надел майку "Аль-Иттихада", перейдя из английского "Челси". Теперь к ним присоединился 24-летний португалец Филипе Жоау Педру Невеш, более известный как Жота.

Полузащитник подписал контракт с "Аль-Иттихадом" на три года, его трансфер обошелся в 25 млн фунтов.

Жота ранее два года играл в Шотландии за местный "Селтик" и стал одним из лидеров команды. В прошедшем сезоне он забил 11 голов и сделал 11 результативных передач за 33 матча.

Футбол Игрок Аль-Насра

Фото: Instagram/alnasr_sc

Тем временем завершился переход еще одного известного европейского футболиста на Ближний Восток. Звезда сборной Хорватии Марцело Брозович перешел в "Аль-Наср", где будет выступать рядом с Криштиану Роналду. Саудовцы заплатили за 30-летнего хорвата 18 млн евро итальянскому "Интеру".

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